¿Era falso? Viral muestra a niña mostrando el guión que recibió en Caso Cerrado

Un video que revela la supuesta verdad sobre uno de los programas más vistos de la televisión chilena causó impacto en redes sociales. Todo luego de que una usuaria llamada Lia Kathe, asegurara que fue protagonista de uno de los capítulos de Caso Cerrado cuando tenía 8 años.

Fue así que Kathe reveló guiones y otras evidencias que sugerirían que el programa de la Doctora Ana María Polo sería falso.

Mira el video a continuación:

En el TikTok viral, Kathe cuenta que fue parte del caso «Rock Porno Infantil». La historia contaba como dos padres disputaban el uso de canciones de su banda familiar. Asimismo se puede ver como niñas pequeñas usaban frases bastante soeces para su edad.

Lia aseguró que fue engañada a participar en el programa porque sus papás le dijeron que iban a ir de viaje a «Estados Unidos» a grabar algo.

La familia de la chiquilla era amiga de un productor

Según reportó La Cuarta, Lia Kathe demostró que los adultos que aparecen en la serie son reales; y que eran amigos de un productor que les dijo: «le exageramos y vemos ahí que se le hace».

«Ahorita les vamos a explicar cómo estará la dinámica, les vamos a pasar un libreto», afirmó Kathe que fue la primera cosa que le pidieron al entrar a Telemundo. Asimismo, aseguró que hubo ciertas cosas que no le gustaron de la puesta en escena.

“A mí no me gusta decir groserías, no va conmigo (…) pero me dijeron que para este caso tenía que decir groserías. Y yo de 8 años… dije ‘no manches, ¿Cómo lo voy a hacer?’ Estaba muy nerviosa y ahí me dijeron: ‘acuérdate muy bien de todo’, pero yo estaba muy nerviosa por lo de las groserías”, aseguró Kathe.

Finalmente el episodio se grabó con éxito, y la niña aseguró que le pagaron algo así como $40 mil por su actuación en Caso Cerrado.

Mira el capítulo acá: