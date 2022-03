¿A escondidas? Afirman que Denise Rosenthal se casó con Camilo Zicavo

El matrimonio de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo se viene anunciando desde hace un par de meses. En noviembre de 2020 se anunció el compromiso de la pareja, pero debido a la pandemia prefirieron alargar el chicle con la realización de la ceremonia.

«Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, tal vez un poco más. Porque queremos que vengan las familias», aseguró en abril de 2021 el cantante de Moral Distraída y Banda Plumas.

Y hace exactamente casi un mes, la interprete de «Agua Segura» demostró su emoción por la llega de su vestido de novia. Donde subió una serie de historias demostrando su emoción y también los clásicos nervios previo a un suceso tan importante.

«No me lo quiero probar, me voy a poner a llorar» y «Además me da nervios, ¿si no me queda tan bien? ¿es la ansiedad?», manifestó la cantante nacional a través de su redes.

A comienzos de este mes, la pareja realizó un tierno coqueteo dando indicios que ya se iban a casar. «Bride… to be (futura novia)», lanzó Denise Rosenthal en una publicación con un traje de baño que tenía la palabra «novia». Además, su prometido bromeó de vuelta escribiendo «You Biutiful mai lovli waif (muy hermosa mi adorable esposa)», comentó.

¿Se casaron a escondidas?

El medio Fidback aseguró que Denise Rosenthal y Camilo Zicavo se casaron en una ceremonia privada. Y tal como lo dijo el miembro de Plumas y Moral Distraída, esperaron poder realizar la ceremonia junto a sus cercanos.

«A pesar de que la noticia ha sido revelada durante las últimas horas por algunos de sus fanáticos, la pareja no ha entregado mayores detalles al respecto», destacó el medio antes mencionado respecto a la pareja que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Aunque calza perfecto con la fecha que Camilo Zicavo anunció en abril pasado.