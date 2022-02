Denise Rosenthal y la emoción por la llegada de su vestido de novia: «Me voy a poner a llorar»

Denise Rosenthal está adelantando de a poco lo que es el matrimonio con Camilo Zicavo. El compromiso de la pareja se llevó a cabo en noviembre de 2020, cuando el vocalista de Moral Distraída, le pidió matrimonio a la cantante.

En esa misma linea y más de un año después de la propuesta, la interprete de «Lucha en equilibrio» mostró toda su emoción a través de Instagram tras la llegada de su vestido para la ocasión.

Se acerca el «matri»

«¡Llegó!», escribió Denise Rosenthal a través de sus historias mientras sostenía una bolsa que contenía, nada más ni nada menos, que su vestido de novia.

La cantante no guardó nada, ya que su voz y rostro solo evidenciaba nerviosismo y emoción. Aquello quedó demostrado en la siguiente historia.

«No me lo quiero probar, me voy a poner a llorar», agregó la artista con un filtro de mariposas y con una cara que solo reflejaba más nerviosismo.

¿Y la fecha pa’ cuando?

Denise Rosenthal siguió con la serie de historias, pero esta vez apoyándose en sus seguidores y creando una dinámica para calmar la situación.

«Además me da nervios, ¿si no me queda tan bien? ¿es la ansiedad», preguntó la cantante de Agua Segura directamente a los novios y novias. Además, dejó dos alternativas chistosas: «Si, clásico» y «déjate de webiar».

Según rescató Radio FM Dos, en abril de 2021 el prometido de Denise Rosenthal e integrante de la banda Pluma, dio luces de la posible fecha del matrimonio.

«Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, tal vez un poco más. Porque queremos que vengan las familias», declaró el artista hace casi un año, por lo que la fecha cada vez está más cerca.

«Yo tengo familia en Uruguay y en Cuba, no podemos hacerlo con poca anticipación. Hay que darle un tiempo para que estén todos vacunados», añadió.