Jhendelyn Núñez saca suspiros con osadas fotitos en bikini

Jhendelyn Nuñez ya tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram. Esto, por que la chiquilla no duda en compartir contenido de todo tipo sobre su vida personal y laboral; los que siempre la llenan de piropos y felicitaciones.

Ahora, Núñez anda disfrutando de unas merecidas vacaciones ni más ni menos que en el norte de nuestro país; visitando las Lagunas Escondidas de Baltinache en San Pedro de Atacama.

Fue en este contexto que se tomó unas fotos en bikini, que deleitaron a sus fanáticos y seguidores. «Hace mucho tiempo te quería conocer…» escribió Jhendelyn Nuñez en la red social de la camarita, para acompañar las fotitos en las que se luce con un bello bikini amarillo con el que luce todas su curvas.

A poco tiempo de que ex reina del Festival de Viña subiera la publicación, recibió más de 100 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en alabarla por lo guapa que se ve.

Mira las postales aquí:

Según reportó Radio Corazón, «Te llevaría a casa con mamá»; «Me había asustado al verte, eres tan preciosa que he pensado que había muerto y había subido al cielo»; «La más guapa»; «Hermosa»; «Yo también, pero a ti»; «Eres increíble»; «Que lindo lugar!» y «Mi reina eres muy linda te amo»

Jhendelyn Núñez deja la embarrá arriba de una moto de agua

En esta red social publica distintos registros sobre sus actividades y descanso entre otras cosas.

Ahora la linda chiquilla compartió una foto del recuerdo y que encendió rápidamente las redes sociales. «Run, runnnnn 🤩», escribió junto a la postal.

Contando además que es una foto del pasado, cuando se encontraba disfrutando de las playas de Miami.

Como era de esperar de una los usuarios la llenaron de lindos comentarios y halagos.

Así es, ya que a solo una hora de haberla publicado , ya tiene más de 17 mil me gusta y cientos de comentarios.

«❤️bella», «Genial foto!! 👏👏👏 Buen sábado amigaaa!!! 😊», «Lindaaaa🔥» y «😍😍 Tan seductora», fueron algunos de los comentarios que recibió Jhendelyn Núñez.

Mira la foto aquí.