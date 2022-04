«Aquí se Baila»: ¿Quiénes fueron los ganadores de la segunda temporada?

Esta noche, después de “Tele13 Central”, se emitió la gran final de “Aquí se baila: Talento vs. Fama”, segunda temporada del estelar que desde enero llenó de movimiento, entretención e impactantes coreografías las noches de la televisión chilena.

En el capítulo de ayer, las cuatro parejas finalistas, Thati Lira y Julio Allendes, Xiomara Herrera y Pancho Solar, Camila Andrade y Bastián Retamal, y María José Campos y Emilio Rubilar; se la jugaron en sus últimas coreografías para escoger al gran ganador de la temporada, el que, tal como en la primera, fue resultado de la votación del público.

Para iniciar, Sergio Lagos presentó, como cada noche, al que catalogó como “el mejor jurado de la historia de la danza en la TV abierta de este país”, compuesto por el coreógrafo Neilas Katinas, la conductora de televisión Francisca García-Huidobro y la maestra Karen Connolly.

La modalidad de la jornada, consistió en que primero bailan las cuatro duplas, luego el jurado elimina a una; y posteriormente se abren las votaciones para que el público vote al ganador entre las tres parejas restantes.

La primera pareja en ser convocada al escenario fue la compuesta por Camila Andrade y Bastián Retamal, quienes bailaron “Don’t go yet”; de Camila Cabello, acompañados por un cuerpo de baile de 8 personas, incluyendo a los ex participantes Matías Falcón, Maca Muñoz, Fran Zepeda y Diego Espinoza.

La segunda pareja en presentarse fueron Thati Lira y Julio Allendes, quienes bailaron “But I am a good girl”, de Christina Aguilera, acompañados por el mismo cuerpo de baile de la coreografía anterior.

La tercera pareja fue la compuesta por Xiomara Herrera y Pancho, quienes bailaron un mix que se abrió con “Human”, de Sevdaliza, y se cerró con la versión de “Carmen”, de The Math Club, acompañados por un cuerpo de danza contemporánea de seis personas.

La última eliminada del programa

La última pareja en presentarse fueron María José Campos y Emilio Rubilar, quienes bailaron “Proud Mary”, de Tina Turner, acompañados nuevamente por el cuerpo de baile de las dos primeras coreografías.

Tras las cuatro presentaciones, el jurado deliberó por algunos minutos. A continuación, Sergio pidió a Karen Connolly que anunciara la decisión, y la Maestra indicó que los tres escogieron, de forma dividida, como última eliminada del programa a Camila Andrade.

Los grandes ganadores

Con esta última eliminación, anunció Sergio; se abrieron las votaciones para elegir al ganador del programa vía mensajes de texto; entre los tres finalistas, Thati y Julio, Xiomara y Pancho, y María José y Emilio.

Para iniciar las últimas tres presentaciones del programa, Thati y Julio abrieron los fuegos bailando “Unstoppable”, de E.S. Posthumus, acompañados nuevamente por un cuerpo de baile que incluyó a ex participantes del programa. Tras la presentación; el animador cedió la palabra al jurado para que hicieran un comentario y Neilas dijo que esta coreografía fue perfecta para la gran final; al ser un pasodoble con power y carácter, y lo calificó de “mejor, imposible”.

La segunda pareja en tener esta última presentación fue la de María José y Emilio, quienes, en solitario, bailaron “I love salsa”, de N’Klabe.

La tercera y última presentación fue la de Xiomara y Pancho, quienes bailaron un montaje entre “Uptown Funk”, de Mark Ronson y Bruno Mars; “If you had my love”, de Jennifer Lopez, y “Body”, de Megan Thee Stallion, acompañados por un cuerpo de baile de 10 personas.

Ya terminadas todas las presentaciones, Sergio anunció que las votaciones se dan por cerradas y procedió a leer el sobre que revela cuál de estas tres parejas, en el breve lapso de votación del público, fue la escogida para ganar el programa. Con los seis participantes en el escenario, el animador leyó el nombre de Xiomara Herrera y Pancho Solar.

Tras abrazarse con todos sus compañeros y recibir el trofeo de manos de Karen Connolly y los demás jurados, la ex “Rojo” señaló: “Gracias por el apoyo infinito de siempre, ha sido demasiado intenso todo; ¡ojalá haya otra oportunidad de reencontrarnos!”. Por su parte, Pancho no pudo olvidar responderle específicamente a Fran García-Huidobro; con gran emoción, que su familia viajó desde Iquique para acompañarlo en la final. “Mi mamá está acá. ¡Mamita, lo logramos!”, dijo el bailarín entre los aplausos de todos.

Desde el lunes 2 de mayo la franja prime después de “Tele13 Central” será ocupada por un nuevo estelar en el 13: “Starstruck, de fanáticos a estrellas”.