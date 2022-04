La «Zapallito Italiano» acusa gordofobia en la TV chilena: «Me decían ballena»

No hace mucho que se estrenó el capítulo más reciente de «La Divina Comida»; el programa de cocina y conversación de Chilevisión. En esta ocasión participaron José Antonio Neme, Katherine Martorell, Andrés Sáez y Anita María Muñoz; más conocida como «La Zapallito Italiano».

Fue bajo este contexto que «La Zapallito» habló de sus inicios en la televisión. Recordemos que Muñoz inició su carrera en el programa «Extra Jóvenes» bajo el nombre de «la chica tecno». Y si bien en sus comienzos, estaba feliz; confesó que fue fuertemente discriminada por sus compañeros televisivos.

Muñoz asegura que la trataron de «ballena»

En esa línea, Muñoz aseguró: «al principio igual uno vibra con todo esto, como es tu primera vez en un set de televisión; todo es maravilloso; todos te tratan de bonita, pero después quedas como decepcionada».

Asimismo, mientras «La Zapallito» conversaba con José Antonio Neme agregó: «en un programa; que usaban estos lentes negros CQC, me trataron de ballena. Dijeron ‘en un canal está la Porotito que es la sirena y en el otro está la ballena’. Me sentí tan podrida; siento que el bullying en televisión por el peso me importaba».

Fue así que los invitados del programa comenzaron a reflexionar sobre la gordofobia en la televisión chilena; asegurando que debería erradicarse completamente.

Por otra parte, Muñoz siguió recordando su tiempo en la televisión: «en ese tiempo yo era una dueña de casa; como hasta el día de hoy, estaba pasando la aspiradora viendo el programa Extra Jóvenes (y dice) ‘extra, extra, mañana casting para chica tecno’; y yo ya bailaba tecno hace mucho rato en las discotecas, así que fui».

Por otra parte, afirmó que decidió romper los paradigmas de la televisión. Todo porque cuando llegó al casting habían muchas «niñas delgadas». «Dije ‘¿que chucha estoy haciendo aquí? Ah, vengo a bailar’ y me presenté», concluyó según reportó La Cuarta.