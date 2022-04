«No tuvieron respeto»: Polimá WestCoast revela por qué se bajo del Ritual Fest

El esperado Ritual Fest se llevó a cabo ayer. El festival de música chilena se realizó en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia. Pero lamentablemente, el evento contó con una seguidilla de bajas de cartelera; con algunos de los nombres más grandes del encuentro dejando el escenario.

Fue así que Pablo Chill-e disparó en contra la organización del festival a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. En este señaló que no se reunían las condiciones necesarias tanto en ámbitos de seguridad como en áreas técnicas.

En esa línea aseguró: «No podemos entregarles un show que les costó por sobre los $30.000; donde no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo, ni en técnica; ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad», agregó Pablo Chill-e.

«Basta que sigan marginándonos y faltando el respeto; a uno de los géneros que se encuentra más unido que nunca, porque nosotros sabemos lo que valemos; y lo que nos ha costado subir de nivel para poder hacerles entregar nuestro amor en el escenario», añadió.

Polimá WestCoast entrega su versión

Por otra parte, el artista urbano Polimá WestCoast se dirigió a sus redes sociales para entregar sus declaraciones con respecto a su decisión de no participar en el evento.

A través de su cuenta de Instagram, aseguró: «lo siento mucho en el alma por nuestros fieles seguidores pero nunca en Chile habíamos tenido un trato así».

«Si no cumplen con los requisitos mínimos, no podemos entregarle lo mejor de nosotros. Me da mucha pena porque amo divertirme con ustedes en vivo y me da más que no se valore nuestro trabajo; que con tanto amor y pasión realizamos. Personalmente, cantar en vivo es mi parte favorita», agregó.

«No he dormido para llegar al festival. Y mi equipo como mateo que somos, sí asistimos a probar sonido. Mi equipo es tan apto para realizar la prueba de sonido sin yo estar presente; como lo hemos hecho siempre. Pero el tipo que organiza sabe lo sin respeto que fue conmigo y mis compañeros; y eso no puede ser así», concluyó.