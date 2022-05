Bad Bunny y su critica a la industria musical: «Ahora todos quieren ser latinos»

Bad Bunny se posicionó en las últimas semanas como unas de las figuras musicales más relevantes, e incluso para la pantalla grande. Durante la semana pasada se confirmó su ingreso al universo cinematográfico de Marvel y Spider-Man mediante el personaje «El Muerto».

Mientras que en el inicio de mayo y por consiguiente de esta semana, Benito Martínez (nombre real de Bad Bunny) participó, y también destacó, en la lujosa y extravagante de la Met Gala.

«Sé que ese día va a ser algo emocionante. ¡Pero tengo mucho trabajo esta semana!», aseguró el interprete de Yonaguni previo al anuncio del lanzamiento álbum, «Un Verano Sin Ti», que ya está disponible.

Presente, futuro y la crítica del «conejo malo»

«Yo podía hacer un tema con qué se yo, Miley Cyrus o Katy Perry», declaró Bad Bunny acerca de su primer disco lanzado en 2020, denominado YHLQMDLG.

Asimismo, continuó diciendo «Pero no, yo estaba haciendo ‘Safaera’, con Ñengo Flow y Jowell y Randy. Y me metí en el mundo entero con el underground de Puerto Rico, ¿entiende? Eso me hace sentir orgulloso de lo que represento», añadió el cantante más escuchado en Spotify por dos años seguidos.

Del mismo modo, el puertorriqueño detalló que «Un Verano Sin Ti» es un álbum perfecto para reproducirlo en un en playa durante el verano, y que además, en el proceso creativo se basó en experiencias recientes. Este nuevo disco tiene una clara tendencia pop, pero no es necesariamente simple.

«El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así», expresó el famoso artistas según rescató New York Times.

Bad Bunny se refirió en profundidad a varios de sus 23 temas del reciente lanzamiento, donde destacan varias colaboraciones. Del mismo modo y respecto a la canción «El Apagón», se manifestó ante la inesperada «avalancha» de músicos que «no tienen que ver con la cultura latina» y que ahora cantan en español.

«Aunque uno puede sentirse orgulloso y feliz de eso, en el fondo uno dice (…) ¿Ahora, cabrones? ¿Por qué no antes?», dijo Bad Bunny aclarando que no es una critica para que no lo sigan haciendo.

Para finalizar la conversación desarrollada por el medio mencionado anteriormente, el interprete de «A Tu Merced» aseguró que no espera seguir haciendo reggaetón a los 40 años. «De eso estoy seguro (…) Yo espero estar tranquilito en una casa con una hacienda y un caballo, o dos caballos», concluyó el famoso cantante.