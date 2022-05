Le rompió tres dientes: Mujer que agredío a azafata se fue presa

Recientemente, una mujer se hizo viral, pero por todas las razones incorrectas. Se trata de una señora que se ganó el repudio de las redes, luego de haber mostrado un grosero comportamiento en medio de un vuelo.

El año pasado, Vyvianna Quiñónez, una mujer de 29 años, golpeó a una azafata que la obligó a usar mascarilla; todo en la aerolínea Southwest de Estados Unidos. Ahora, la señora volvió a la palestra luego de que se diera a conocer la condena que recibió tras haber agredido a la trabajadora.

El hecho fue grabado por un pasajero. En este podemos ver como la azafata se acerca a Quiñónez; solicitándole que por favor, se abrochara el cinturón de seguridad, y se pusiera correctamente la mascarilla. Fue entonces que la mujer se negó, se paró y abofeteó a la funcionaria en repetidas ocasiones.

Luego del vuelo, la funcionaría debió ser trasladada al hospital más cercano; donde le encontraron tres dientes rotos; un corte bajo un ojo que requirió sutura y moretones a lo largo de todo su cuerpo.

Mira el registro a continuación:

New video shows an altercation between Vyvianna Quinonez and a Southwest Airlines flight attendant. A union representative says the flight attendant lost two teeth when she was struck. Quinonez who was arrested on battery charges claims it was self-defense. pic.twitter.com/aCAHGHxF5b

— CBS 8 San Diego (@CBS8) May 26, 2021