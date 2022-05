El romántico mensaje de Camilo Huerta a Marité Matus por su aniversario

El pasado 25 de mayo se cumplió un año en que los tortolitos de la farándula nacional, Camilo Huerta y Marité Matus, cumplieran un año de pololeo. En ese momento, la joven influencer le dedicó una más que romántica dedicatoria al ex chico Yingo.

«Contigo soy feliz aquí y donde sea. Contigo los días son más dulces, más bonitos… Gracias por estos 365 días de ilusión, emoción y amor», lanzó la mamá de Alonso «Monito» Vidal a través de su cuenta de Instagram.

Ahora fue el turno del personal trainer, quien le dedicó un especial mensaje a su pareja con quien ya dieron una vuelta al sol juntos.

¡Puro amorsh en farandulandia!

«Feliz de que nuestras vidas se encontraran y poder conocerte amor. Una mujer increíble, inteligente, fuerte, honesta, solidaria, leal, tremenda mamá y con una luz hermosa», expresó Camilo Huerta a través de su cuenta personal con una romántica foto con la joven famosilla.

Pero la dedicatoria no quedó solo ahí obviamente, ya que el ex chico realizó un especial agradecimiento al igual que lo hizo en su momento Marité Matus. «Gracias por querer compartirla conmigo y así también hacerme quien soy», añadió el ex Discípulo del Chef.

Asimismo, el ex chico Yingo continuó manifestando a través de su Instagram diciendo «Feliz de nuestros momentos juntos, llenos de amor y complicidad, siento que cada día que pasa, más te amo!! ¡Te abrazo para no soltarte amor! ¡Te amo hoy y siempre», complementó en el especial mensaje Camilo Huerta sobre el día especial de la pareja el pasado 25 de mayo.

A la romántica publicación llegó Pamela Díaz, la partner del ex chico Yingo quien llenó el posteo de emojis con ojos de corazones y llamitas de fuego, al igual que el resto de sus miles de seguidores, que cada vez más se encantan con la tierna pareja de farandulandia.