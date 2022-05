Sentencia de Nicolás López: ¿Cómo reaccionaron Tutu Vidaurre, Lucy Cominetti y Pin Montané?

Tal como te mencionamos anteriormente en Radio Activa, el director de cine chileno, Nicolás López, fue declarado culpable por 2 delitos de abusos sexuales. Y después de esa veredicto del pasado 26 de abril, el cineasta fue condenado durante esta semana a 5 años y un día por abuso sexual.

En ese contexto, tres actrices que trabajaron de cerca con López y que denunciaron sus abusos, realizaron sus profundos desahogos a través de sus redes sociales.

Cominetti y Montané contras los críticos

«Por fin ctm! (emoji) A quienes pusieron en duda nuestras palabras», expresó de forma eufórica Josefina Montané a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la actriz continuó diciendo «valientes compañeras! Yo me gané una denuncia por ‘injurias y calumnias’ por testificar por mis colegas y hablar del acoso laboral, de parte de los que protegen a este weón», complementó en la red social.

Otra de las actrices que tuvo que trabajar de cerca y que testificó en contra de Nicolás López, fue Lucy Cominetti. Cabe señalar que ella replicó la respuesta de «Pin» Montané y usó el mismo emoji contra todos los críticos.

«Ah y me sumo a la Pin Montané. (emoji) A todos los que nos pusieron en duda y a las que trabajaron activamente para dañarnos hablando pestes de nosotras entre los colegas y filtrando nuestras conversaciones descontextualizados dentro de nuestros medios… (entre varias otras chanchadas que tuvimos que aguantar)», fue el extenso desahogo de la artista nacional.

Sentimientos encontrados y la importancia de conversar este tipo de temas

María Jesús Vidaurre más conocida como «Tutu», fue otras de las actrices quien acusó a López de acosarla sexualmente (específicamente en 2018). Ella también realizó una profunda reflexión a través de las historias de su red social, donde admitió tener «sentimientos encontrados».

«Esto no es como una carrera que tiene ganadores y medallas. No puedo alegrarme, por que esto no nos trajo nunca una alegría, pero si, dentro de este mar de sentimientos revueltos, encuentro fe y un sentimiento de paz, que seguramente es justicia», expresó Tutu Vidaurre a través de una extensa declaración en Instagram.

La actriz continuó su reflexión después de «4 años de llevar un peso enorme en su espalda», perdió trabajos y donde por fin acabó todo. «Son temas que si no se tratan pueden marcar de manera muy negativa la vida de una persona; la ayuda profesional te va a dar herramientas para resolverlo de la mejor manera posible», concluyó Vidaurre agradeciendo a quienes le brinda su apoyo incondicional.