«Vente tú sola»: Pablo Mackenna revela mensajes que López enviaba a Javiera Díaz de Valdés

Pablo Mackenna, conductor de televisión y poeta, fue una de las personas que reaccionó a la lectura de sentencia en contra de Nicolás López. Recordemos que ayer lunes, el cineasta fue condenado a 5 años y 1 día de prisión efectiva; sentencia a la que la defensa del Lópes apeló.

El ex-rostro de CQC y exesposo de Javiera Díaz de Valdés, aseguró que el director de la serie «Qué pena tu película» le hizo cosas «bastante desagradables. Sus declaraciones salieron a la luz en el programa de YouTube Larraín-Bianchi-Mackena.

¿Qué dijo Mackenna sobre López?

Tras luego de que revelaran al sentencia en contra de López, el también escritor aseguró en una transmisión: “la gran discusión acá no es cuán desagradable es Nicolás López como persona y en sus relaciones humanas, porque efectivamente es una persona muy desagradable”.

“Yo le hice una entrevista larga cuando estaba realmente cagado con todas estas acusaciones y yo parto diciendo: ‘a mí, el tipo que estoy entrevistando no me cae bien’. Me hizo personalmente cosas muy desagradables”, agregó.

En esa línea, Mackenna reveló una historia que se había guardado sobre el director de cine.

“Yo por ejemplo, cuando estaba casado con la Javiera, estábamos en la noche y le decía ‘vente pa’ mi casa, pero tú sola, no con él’. Un hueón sucio, un tipo siempre ganador. A mí me parece una mala persona. Lo digo altiro y se lo dije a él”, reveló el ex-CQC, según reportó La Cuarta.

La Condena a López

Con respecto a la lectura resumida de los cargos, López: «Se absuelve a Nicolás López de la sindicación de los siguientes delitos. Del delito de violación, supuestamente perpetuado en Viña del Mar; ultraje público a las buenas costumbres, presuntamente cometido en la Ciudad de Santiago». Asimismo, continuó dejándolo fuera todos los cargos de violación.

Por otra parte, condenaron a López a «5 años y 1 día por delitos de abuso sexual»; se le penó «a optar a cargos públicos mientras dura la condena». La pena se deberá cumplir plenamente, y además se le prohibió acercarse a las víctimas por un tema de 5 años y 1 día (es decir, lo que dura la condena).