Festigame: Todos los panoramas del esperado festival gamer

¡Falta menos de un mes para el regreso de FestiGame Fanta 2022 a Espacio Riesco! Por ello, queremos compartir las novedades que traerá en su retorno presencial el festival de videojuegos y entretención más importante de Chile en ésta, su décima edición.

Invitados Internacionales

Desde Japón nos acompañará la renombrada cantautora Mika Kobayashi. Dueña de una privilegiada voz que da vida a inolvidables canciones de series tan exitosas como: Attack on Titan, Kill La Kill y Honkai Impact 3, la artista se presentará en FestiGame Fanta 2022 y habrá acceso a conocerla en persona (meet and greet disponibles).

Desde México arribarán dos figuras de gran renombre del mundo del doblaje. Gerardo Vazquez (voz de Megatron, Nick Fury, Miaw de Pokemon, Escanor de los 7 Pecados Capitales) y Miguel Angel leal – Mike (voz de Eren Jaeger de Attack o Titan, Ash Ketchum de Pokemon, Taishi Yagami de Digimon o Meliodas de los 7 pecados capitales);

El mundo cosplayer podrá experimentar -en vivo- todo el talento de algunos de los exponentes más destacados de esta impresionante actividad. Confirmaron su asistencia al evento los cosplayers KOKOA (Panamá) y Twiin Cosplay (José María Arroyo y Juan Carlos Tolento desde México). Ellos serán los jurados internacionales oficiales, que se unirán a las representantes chilenas (Thyme, Claubailarinita y Princess Haru).

Finalmente, la banda de anime de mayor renombre de Chile, Anime Rock Project también dirá presente como uno de los primeros invitados musicales de este año. La agrupación traerá a nuestro festival los mejores opening para los fanáticos chilenos. Anime Rock Project es el cuarteto oficial de renombrados conciertos como: “Dragon Concert”, Saint Seiya Symphony” y “Animé Latin Festival”.

Competencias y premios

En este décimo aniversario, FestiGame Fanta quería tirar “la casa por la ventana”. Por ello, este año, dentro de las competencias de videojuegos se repartirán más de US$ 11.000. Las alternativas son: Competencias FestiGame (K – Pop, Cosplay, Just Dance, FIFA y Fighting); Competencias Game Show Arena (Valorant, League of Legends, Pokemon United y CS:GO) y el «Showmatch de Overwatch», cuya final se realizará el domingo en Game Show Arena y las clasificatorias durante la tarde del viernes y sábado en la Zona Streamer. Además, todos los asistentes podrán participar por premios de las marcas presentes en cada uno de dichos espacios.

Recuerda, FestiGame Fanta 2022, te espera en Espacio Riesco con más de 15.000 mts2 de entretención familiar, videojuegos, invitados, espectaculares competencias (con millonarios premios), y muchas sorpresas más.

Los últimos tickets están disponibles en el sistema Ticketplus.

Normas Sanitarias FestiGame Fanta 2022

FestiGame Fanta 2022 tendrá una especial preocupación por mantener las normas sanitarias requeridas por la situación actual y que involucran un evento de esta envergadura. Por ello, se respetarán los aforos indicados por las autoridades y se les solicitará a todos los asistentes al evento:

Uso obligatorio de mascarilla.

Tener pase de movilidad al día.

Seguir las instrucciones dispuestas por la producción en el lugar, con el objetivo de cumplir a cabalidad estos protocolos y todos los requerimientos de salud y autocuidado necesarios.

¿Qué es Festigame Fanta?

FestiGame Fanta es el festival de videojuegos, cultura gamer y entretención familiar más importante de Chile, que invita a todos sus asistentes a vivir una experiencia en torno al mundo del entretenimiento digital y análogo a través de diversas actividades, competencias y concursos disponibles para todos los asistentes.

Desde el viernes 12 al domingo 14 de agosto, Espacio Riesco concentrará lo mejor de las tendencias en entretenimiento y videojuegos en Chile y el mundo, con stands y actividades de las marcas más reconocidas de la industria gamer, invitados locales e internacionales, desarrolladores, competencias esports, cosplay, espectaculares zonas de juegos y cientos de títulos en más de 15.000mts2. Te invitamos a ser parte de la experiencia FestiGame Fanta en su décima edición.