Diputado de Revolución Democrática confesó que fuma marihuana

Sin duda, y a pesar de que sea ilegal, a más de algún chileno le gusta consumir cannabis. Y es que la sagrada plantita es la forma de distracción preferida de muchos. Es por lo mismo que hay tantas canciones urbanas que hablan de ello. Pero la cosa se pone más turbulenta cuando hablamos de figuras públicas.

Ahora, en una reciente entrevista con el medio Cáñamo, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, aseguró que consume marihuana. Situación que provocó las críticas de el mismo sector político.

Jaime Sáez y su confesión

En la entrevista, Jaime Sáez señaló el medio de comunicación especializado en cannabis: «me gusta la marihuana, mi pregunta sería cuál es el problema con esto. No veo el inconveniente».

Según reportó Radio Futuro, sobre la forma de conseguirla, el honorable dijo: «No me abastezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algín momento de la vida cuando era más chico planté, llegué a tener dos plantas al aire libre, nada muy elaborado».

Además recalcó que lo considera que está en el ámbito de lo privado: «como persona pública uno debe hacer ejercicios de transparencia pero hasta ahí… podría pasar por un interrogatorio de la fiscalía si quieren y tendrían siempre la misma versión: no tengo nada que ocultar al respecto» dijo enfático.

El diputado Andrés Longton salió a criticar de inmediato las declaraciones de Jaime Sáez. Asimismo, dentro de sus críticas aseguró que debe ser penalizado por consumir sustancias ilícitas.

El diputado de Renovación Nacional señaló sobre el consumo de Sáez: «Queremos asegurar que las y los diputados cumplan sus funciones en sus cinco sentidos y con la responsabilidad necesaria».

Siguió comentando: «lo mínimo es que a un diputado se le exija lo mismo que a la gente, respecto a no ir a trabajar bajo la influencia del alcohol y las drogas».

Por último, Longton dijo: «este diputado tendrá que corregir la situación y abandonar el consumo de marihuana, porque no solo él será expuesto públicamente, sino que también a una sanción de este Congreso».