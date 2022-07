¡Nuevo round! Daniela Aránguiz le responde a Karen Bejarano

Daniela Aránguiz encendió farandulandia después de criticar a Karen Bejarano en el episodio más reciente de La Divina Comida. La esposa del Mago Valdivia criticó a la ganadora de la tercera temporada de El Discípulo del Chef; dijo que no cocinaba nada, que se hacía la víctima y que intentaba hacerse la pobre, cuándo no lo era.

La respuesta desde el otro lado de la polémica, llegó al comienzo de esta semana. «Frase de hoy: DEJA QUE LOS PERROS LADREN, es señal de que vamos avanzando», lanzó Karen Bejarano a través de sus historias de Instagram, en un mensaje dónde también aconsejó a sus seguidores ante la mala leche de otras personas.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que la disputa comenzó un segundo round al poco rato después de la respuesta de la ganadora del programa culinaria. Esto porque Daniela Aránguiz no se quedó en silencio y a través del programa farandulero, Zona de Estrellas.

Daniela Aránguiz inicia el segundo round

Y es que la polémica claramente no se iba a dar por cerrada, más aún después de que Karen Bejarano respondiera a través de su red social. Es por eso que en el espacio de espectáculos de Zona Latina, aprovecharon de seguir agrandando el tema.

Esto se realizó mediante una llamada de Adriana Barrientos, quién aprovechó su cercanía con Daniela Aránguiz y la llamó a la brevedad para saber sus impresiones. «Si me quieren hacer una entrevista, me tienen que pagar», contestó la ex chica Mekano.

Pero de todas formas no desaprovechó la oportunidad para dejar alguna papita para Zona de Estrellas, ya que se refirió a la particular frase de Karen Bejarano; «DEJA QUE LOS PERROS LADREN».

«¿De perra?, yo creo que hay perras mucho más grandes. Si me quiso decir perra a mí, porque los perros ladren, qué feo», remató Daniela Aránguiz quién se tomó literal la respuesta de la ganadora de El Discípulo del Chef.