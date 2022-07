«Sal de la cloaca»: las fuertes palabras de «Cuchillo» Eyzaguirre a Daniel Stingo

Una de las figuras que últimamente ha vuelto a la palestra es Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre. Y es que el polémico ex-panelista del programa de Mega, CQC, ha comentado diferentes polémicas online.

Una de las más recientes fue la pelea entre Belén Mora y Cristián de la Fuente. Recordemos que este último se ganó el odio del público cuando aseguró en el programa de Chilevisión, «Podemos Hablar», que: «hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quieren que se las regalen».

A esto, la ex-Morandé con Compañía respondió: «hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quieren que se las regalen». Fue entonces que el «Cuchillo» Eyzaguirre afirmó: Le tienen miedo a las ideas. ¿Y saben por qué le tiene miedo a las ideas? Porque su ideas son malas. Porque si no es por ‘Pinochet, y los ricos, y los privilegios y a quién le ganaste vos como actor’ (…) Besos, especialmente para ti, Belencita y Ale».

El Cuchillo Eyzaguirre contre Daniel Stingo

Ahora, el polémico ex-panelista de CQC, le dedicó un duro mensaje a Daniel Stingo. Todo por su participación Síganme los buenos. En diálogo con Julio César Rodríguez, Stingo reveló por qué no quiere participar Sin Filtros; espacio conducido por Gonzalo Feito.

«Ese no es un programa político. Es un show. Una copia de un programa argentino en que les gusta gritar. Hay gente que no deja hablar a otros, está absolutamente cargado al Rechazo«, apuntó el abogado.

A esto, Eyzaguirre respondió a través de Instagram que: «Stingo: no te la bancas porque eres cag… un programa de debate donde gritan menos que tú. Eso seguro. Tú vas a donde estás cómodo. No vas a debatir porque ahí quedas en deuda. Mañana, o cuando quieras, voy yo a ese programa y te debato y comento unas cuantas»

«Y si NO te DA o no, estoy a la altura de tu ‘música’, anda y te plantas frente a Pancho Orrego. El ridículo que harías sería mundial. Épico. Te esperamos Daniel. Sal de la cloaca. Anímate, porque eres cabrón con gente humilde y que se asusta contigo. ¿Te animas con uno de nosotros o somos muy ‘gritones’? Y tranquilo, que los argumentos no muerden. Solo te pueden humillar… aún más», cerró «Cuchillo» Eyzaguirre, según reportó La Cuarta.