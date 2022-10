Duelo de ex chicos y chicas reality en «¡Qué Dice Chile Prime!»

Durante esta noche se llevará a cabo un nuevo capítulo del programa de concurso de Canal 13: «¡Qué dice Chile prime!». El espacio conducido por Martín Cárcamo recibirá a dos equipos compuestos por figuras conocidas de la pantalla chica chile, durante los últimos años.

En esta ocasión, en el programa se enfrentarán dos grupos de ex participantes de realities de la TV chilena. Por una parte, el equipo de chicas se llamará «Spice Girls», y estará compuesto por la ex «Resistiré» Laura Prieto, la ex «Pelotón» Camila Nash, y las ex «Doble Tentación» Lisandra Silva y Dominique Lattimore.

En el equipo contrario y de chicos, dirán presente el ex “La Granja” Arturo Longton, el ex “Doble Tentación” Ignacio Lastra, y los ex “Amor Ciego” Edmundo Varas y Mario Ortega. Además, cabe destacar que la agrupación de famosillos se llamará «Leyendas».

Las reacciones de los conocidos participantes

«Me reí mucho, es un programa entretenido. Siempre me río mucho con Mario, y también me enojé mucho cuando contestaba mal y perdía, porque soy un mal perdedor. Pero lo encontré fácil en el fondo, porque solo hay que concentrarse mucho para contestar lo que piensa la gente y no tanto lo que piensa uno», comentó Arturo Longton sobre su participación en el programa .

«Lo pasé increíble, es un programa súper ágil. Me encantan los juegos de trivia, y si se trata de adivinar lo que le gusta a los chilenos, me encanta. Algunos desafíos los encontré más complicados y otros más fáciles, por suerte conocía a las chiquillas de mi equipo, y además fue un reencuentro con Martín después de tantos años», dijo por su cuenta Laura Prieto, quien trabajó con Cárcamo en «El último pasajero» y «Calle 7».

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Deportistas por un sueño. Esta ayuda a niños y jóvenes con enfermedades catastróficas terminales, diseñando y gestionando soluciones sociales para beneficiar la calidad de vida de cada uno de ellos, con postulaciones y asignación de beneficios sociales, como subsidios habitacionales, pensiones de gracia, ayudas técnicas e inclusión en talleres educacionales y actividades recreativas.