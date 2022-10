El especial mensaje de Daddy Yankee tras sus conciertos en nuestro país: «Volveré a Chile»

Daddy Yankee generó todo tipo de reacciones tras sus tres conciertos en Chile. Una euforia total en sus fanáticos, quienes provocaron un caos total en la primera fecha del Big Boss. Esto se sumó al aspecto positivo de los fans nacionales, quienes disfrutaron de los tres shows de King Daddy.

Esa misma emoción del puertorriqueño sobre el escenario del coloso de Ñuñoa, se trasladó a las redes sociales. «Después de tres noches legendarias en el Estadio Nacional y más de 190 mil personas, Daddy Yankee se despide del Pueblo Chileno 💙🤍❤️ Gracias Chile por tanto amor hacia el JEFE🐐», fue la reacción que quedó en evidencia en la cuenta de Instagram de «El Cartel Records», sello discográfico de Daddy Yankee.

Sin embargo, esto no fue el único mensaje del Big Boss dedicado a Chile, pues en su cuenta personal de Instagram también tuvo palabras para nuestro país.

El especial mensaje de Daddy Yankee para Chile

«Chile querido ‘Inolvidable serás siempre para mí’. Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más según me solicitaron los promotores para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor pudieran disfrutar del show», inició Daddy Yankee a través de su perfil.

Junto con ello, el Big Boss aclaró que por temas de agenda, no se cumplió su anhelo de presentarse en más ocasiones. «De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos, y el amor que año tras año me dieron, ese amor es recíproco!!!!», agregó el Big Boss.

Asimismo, la voz de «Gasolina» también aseguró que volverá a nuestro país, ya que por trabajo, no pudo conocer bien cada rincón de Chile. «Volveré a Chile, de eso estoy super seguro, pues tienen una tierra hermosa, a la que por trabajo casi no pude conocer, pero que en mi próximo viaje lo haré, como su amigo Raymond Ayala», complementó con las mismas palabras que dijo en los tres shows en tierra nacional.

«A todos mis FANS GRACIASSSSS, gracias por mantenerme siempre vigente en su país, siempre se dejaron sentir con cada visita mía a Chile 🇨🇱, ustedes son y serán siempre mi familia extendida! Gracias por tanto!», cerró Daddy Yankee, junto con invitar a sus fans para que visiten su natal Puerto Rico, lugar en el que cerrará su gira los próximos 6,7 y 8 de enero.