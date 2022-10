«De hace rato que lo atiendo»: Natthy Chilena «suelta» la cifra millonaria que le habría pagado Pinilla

La teleserie de Natthy Chilena y Mauricio Pinilla parece no tener fin. Pues después de la filtración del video que dejó la grande en el mundillo de la farándula, ahora se revelaron más detalles entregados por la misma escort.

Recordemos que la chiquilla en su momento relató lo que ocurrió en uno de sus encuentros con el exfutbolista. «Estábamos todos locos ayer la verdad, estábamos todos locos y de repente salió la cara de él. Yo estaba sola con él, había una chica, y después yo me quedé sola con él y me fui, nada más que eso», relató Natthy Chilena, refiriéndose al primer video que abrió la caja de pandora de su relación con «Pinigol».

Pero la creadora de contenido para adultos no se quedó solo en esas palabras, puesto que ahora salió a la luz más información. Para ser más precisos, sobre lo que había pagado Mauricio Pinilla a Natthy Chilena por sus servicios.

La cifra millonaria que habría desembolsado Pinigol

Cabe señalar que Natthy Chilena aclaró de entrada, que todo inició cuando ya «no pasaba nada con Gala Caldirola».

«Él me dijo que estaba soltero, hace rato no pasa nada con la Gala, de hace rato que lo atiendo», explicó la escort, antes de lanzarse de lleno en cuanto a lo que ocurrió en el registro sexual que se viralizó hace un par de días.

«Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía. Quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma», complementó la creadora de contenido para adultos.

Pero el tema no se quedó solo en lo anterior, ya que mediante un audio filtrado donde habla Natthy Chilena, la chiquilla reveló el supuesto pago realizado por Mauricio Pinilla.

«Me pagó 2 millones 600 (mil) y ayer se cagó con 350 lucas, le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensajes», soltó la chiquilla de forma deslenguada.