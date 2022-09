«Estábamos todos locos»: Ex escort Natthy Chilena comparte video en el departamento de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla ha estado en el ojo de la polémica durante las últimas semanas, después del supuesto vínculo amoroso con Gala Caldirola. Sin embargo, ahora tras las diversas aclaraciones de la modelo y un nuevo rumor respecto a temas del corazón de la española, ahora se sumó otro cahuín relacionado con «Pinigol».

Pues ahora el exfutbolista fue vinculado recientemente con una ex escort y creadora de contenido para adultos, Natthy Chilena. Pues la también influencer subió la «evidencia» a una de sus cuentas de Instagram, supuestamente en el departamento del rostro de TVN.

Natthy Chilena en el «domicilio» de Pinigol

«Un domicilio piola», escribió la modelo chilena a través de sus historias de Instagram, llegando al supuesto nuevo departamento de Mauricio Pinilla en Lo Barnechea.

Asimismo, la chiquilla terminó de dejar la grande con un video junto al exfutbolista con el mensaje «con mijito rico» y enfocando a Mauricio Pinilla, quien estaba sentado de brazos cruzados.

Cabe recordar que Natty Chilena también hizo ruido durante inicios del 2021, tras la viralización de un video junto a un supuesto Lucho Jara. Pues en uno de los registros de la ex escort, se podía escuchar la voz. Sin embargo, el intérprete de «Golpe de Suerte» negó el encuentro.

Las palabras de la ex escort tras la polémica

Natthy Chilena conversó con Duplos tras la viralización del video, quien entregó detalles de los registros subidos a su red social.

«Solo compartimos, me invitó a su departamento, pero como amigos», comenzó diciendo la chiquilla al medio antes mencionado.

Asimismo, la influencer también señaló: «Estábamos todos locos ayer la verdad, estábamos todos locos y de repente salió la cara de él. Yo estaba sola con él, había una chica, y después yo me quedé sola con él y me fui, nada más que eso. Somos amigos de hace tiempo», complementó.

«Quiero dejar en claro que no ha pasado nada con él, desde hace cinco meses que yo no he tenido nada con él, nada… Lo conozco hace tiempo, pero hace cinco meses que nada, nade sexual ni nada de nada», detalló Natthy Chilena aclarando su relación con «Pinigol».