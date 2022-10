RadioActiva inicia campaña en ayuda a los niños con cáncer del TROI

Como es habitual en RadioActiva, siempre tratamos de apoyar a la gente que lo necesita al aire de la 92.5. Tal fue el caso de una conocida auditora, quien pidió ayuda en «El Show de la Tencha», lo que motivó una gran campaña en apoyo a los niños con cáncer.

Revisa el audio completo:

Fueron pasadas las 12.00 horas de este viernes 21 de octubre, cuando una auditora recordó el llamado que hizo en 2020 a RadioActiva. En esa ocasión, el motivo fue pedir ayuda para su hijo Gaspar, que fue diagnosticado con cáncer, y que falleció en diciembre de aquel año.

Además, recordó que después meses más tarde volvió a quedar embarazada de su bebita Amelia, quien hoy tiene 10 meses de vida.

«Este dolor nunca se termina, hemos aprendido a vivir con la pena. Pero dentro de todo, hubo un momento cuando él falleció (Gáspar), yo me intenté matar porque no soportaba no tenerlo (…) tenía un año y ocho meses cuando falleció, y el niño me avisó en un sueño que yo estaba embarazada y que venía una hermana», relató la auditora.

En esa misma línea, ella le indicó a la Tenchita que seguía ligada al Hospital Luis Calvo Mackenna y al TROI (Centro de Tratamiento Ambulatorio de Cáncer y Trasplante de Médula Ósea). Junto con lo anterior, relató que a varios niños, que les queda poco tiempo de vida y otros que siguen en la lucha, tienen quebrado su árbol de Navidad.

«Estoy buscando a alguien que nos pueda ayudar, que nos done un arbolito de Navidad, de un metro ochenta o un poquito más. Las luces, las pelotitas, la estrella. Todo lo que lleva un arbolito. Ojalá Tencha sean pelotitas rojas y doradas, porque el dorado es el color del cáncer infantil», explicó la muyaya sobre su importante petición que va en ayuda a los niños del TROI.

La mujer de nombre Míriam Toledo detalló que quieren dejar puesto el árbol en la semana del 15 de noviembre.

La gran campaña de RadioActiva

Nuestra abuelita Hortensia terminó el importante llamado con la auditora, prometiendo que irá al TROI con el viejito pascuero (Santa Cool), pero no solamente eso. Ya que la 92.5 se pondrá con el arbolito y recibirá todo tipo de aporte en la dirección de la radio.

Ya sean aportes en forma de adornos de Navidad o un regalito para los niños (nuevos) de El Troi, los puedes dejar desde el lunes 24 de octubre en la siguiente dirección: Eliodoro Yáñez 1783.