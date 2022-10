«Te espero con ansias»: La Rancherita eleva los termómetros con fotito en bikini

Carolina Molina, más conocida como «La Rancherita», sigue dejando la grande en su cuenta de Instagram con más de 258 mil seguidores. Pues aparte de actualizar sus más recientes lanzamientos musicales, la chiquilla también se luce subiendo distintas postales. Las mismas que provocan los suspiros de los fieles internautas que la siguen en su perfil.

Así ocurrió recientemente, cuando la cantante chilena compartió una fotito en traje de baño. Esto junto con anticipar el verano que llegará en un par de meses, elevando los termómetros con su coqueto registro.

La coqueta postal de Carolina Molina que encendió las redes

«Te espero con ansias… Verano🌞», escribió La Rancherita en su cuenta de Instagram, para acompañar el registro donde se lució ante la cámara con un bikini negro.

La publicación obtuvo más de 10 mil me gusta y generó diversas reacciones entre sus fieles seguidores, quienes la llenaron de piropos en la caja de comentarios de la reciente fotito.

«Con todo respeto ( mijita riiica 🤪)»; «Rancherica 😍❤️»; «Hermosa ❤️lo que es yo destruida por eso me quedo con el invierno 😂»; «Te pasas Carolina 🔥😍»; «Tremenda 🔥»; «🔥🔥🔥🔥 arde mami jajajajaj»; «Vaya diosa 🔥🔥🔥»; «Eres la rancherita más linda, Carito ❤️», fueron parte de los piropos que marcaron la foto de Carolina Molina en su perfil.

¿Cómo fue el día en que la cantante mintió sobre su edad?

La artista nacional visitó Radio Activa hace un par de días, donde reveló una curiosa historia que vivió en el extranjero. La Rancherita le contó a Matías Vega, Carolina Paulsen y a Spider G, lo que le pasó mientras participa en la versión mexicana de The Voice.

Fue en abril 2019 cuando Belinda y Ricardo Montaner le preguntaron a Carolina Molina su edad y señaló que tenía 29 años. Cuando en aquel momento, la artista nacional estaba por cumplir 38 años.

«Si me va a servir y me va a abrir puertas o no me va a cerrar más puertas, porque la industria musical en ese sentido es bien dura, sobre todo para las mujeres, entonces por qué no hacerlo. Ahí dije que tenía 29 años, por consejo de la producción», relató La Rancherita en la 92.5, transmisión que puedes revivir en el siguiente enlace.