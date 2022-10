La Rancherita recordó el día en que mintió sobre su edad

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, estuvo este jueves como invitada a Hiper Activa, Súbete al Carro, programa radial de Radio Activa conducido por Matías Vega, Carolina Paulsen y Spider G, y contó la verdad detrás de un antiguo episodio en el que se acusó a la quillotana de mentir sobre su edad.

Si no se acuerdan de qué estamos hablando, entonces les vamos a refrescar un poco la memoria. Corría abril del 2019 cuando La Rancherita participaba en la versión mexicana de The Voice y vivió un curioso episodio asociado a su edad cuando los coachs del programa la interrogaban.

Y es que Belinda y Ricardo Montaner, coachs del formato televisivo en ese minuto, le preguntaron a la ex de Arturo Vidal sobre su nacionalidad, edad, y a qué se dedicaba, momento exacto en el que nos dimos cuenta de que algo no andaba bien con la la ex participante de Rojo.

Los falsos 29

Esto, porque antes de la presentación se había mostrado un video donde se escuchó clarito a Molina decir que era chilena y que tenía 29 años, causando gran sorpresa entre quienes siguen sus pasos.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer llenándola de críticas luego de mentir en el programa azteca y quitarse edad. Pero lejos de tomárselo mal, La Rancherita logró dar vuelta la situación y publicó una divertida fotografía de su carnet, donde aparecía de forma irónica que había nacido en 1997.

En el espacio de streaming conducido por Matías Vega, Carolina Paulsen y Spider G, que va de lunes a viernes, desde las 16:00 a las 18.00 horas, Carolina Molina recordó el antiguo episodio ocurrido en 2019 cuando dijo que tenía menos edad.

La hermana de Fernando Paulsen le preguntó sin anestesia a La Rancherita sobre ese episodio vivido en el extranjero y la cantante de música mexicana contó la verdadera historia detrás del curioso momento vivido en la televisión azteca.

« No fue mi idea»

Según lo dicho por La Rancherita en Hiper Activa, Súbete al Carro, mientras estaba a punto de audicionar para el programa mexicano, alguien de producción le preguntó su edad y le dijo «tú no representas esa edad, te conviene decir que tienes 28 o 29».

«Si me va a servir y me va a abrir puertas o no me va a cerrar más puertas, porque la industria musical en ese sentido es bien dura, sobre todo para las mujeres, entonces por qué no hacerlo. Ahí dije que tenía 29 años, por consejo de la producción», finalizó la cantante de «Qué te creí» en el espacio de streaming de Radio Activa. Revisa el capítulo de hoy acá abajo: