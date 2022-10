Paramore en Chile 2023: ¿A qué hora comienza la venta de entradas?

Paramore regresa a Chile después de nueve años y los fanáticos están más que expectantes para adquirir su entrada. El proceso del show del próximo 5 de marzo de 2023, se realizará durante esta jornada mediante el sistema de PuntoTicket.

Recordemos que el anuncio se realizó durante inicios de esta semana, después de una serie de rumores que vinculaban a la banda al Lollapalooza Chile 2023. Pero todo acabo el pasado martes en la noche, cuando desde la productora Bizarro confirmaron la información publicada en el Discord de la agrupación estadounidense.

¿A qué hora inicia la venta de entradas?

Según se confirmó durante la fecha de su anuncio, los tickets para el concierto de Paramore se comenzarán a vender desde las 12.00 horas (mediodía), a través del sitio web de PuntoTicket.

Tribuna: $11.500

Platea Alta Silver: $51.750

Cancha: $57.500

Platea Alta Golden: $63.250

Platea Baja Silver: $74.750

Platea Baja Golden: $80.500

Cancha Vip: $103.500

Platea Baja Diamante: $115.000

El éxito de la banda a nivel mundial

Liderada por la icónica Hayley Williams, una de las bandas más importantes de la escena artística, regresa a Chile. Con el reciente estreno de «This is Why», sencillo que titula su sexto álbum de estudio inician una nueva gira que tendrá a Santiago de Chile como epicentro musical.

La banda norteamericana cuenta con un extenso repertorio entre los que destacan «Still into you», «That’s What You Get», «Misery Business», entre otros grandes éxitos.

Paramore vino a nuestro país en el año 2008 en el marco de su gira «The Final Riot». Mientras que su más reciente visita a nuestro país fue el año 2013, en el contexto de la gira «South American Tour 2013».

Además, registra reconocimientos en sus 18 años de trayectoria musical, tales como la musicalización de dos películas de la famosa saga «Crepúsculo» y más de 22 premios entre los que destacan Grammy´s y Teen Choice Awards.