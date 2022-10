¿Cuál es la razón del supuesto quiebre de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia?

La telenovela de la relación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia sumó un nuevo capítulo durante las últimas horas. Los nuevos antecedentes llegan después de que supuestamente el «mago» le pidió un tiempo a la influencer, y la respuesta de la ex chica Mekano en redes.

«Mi cara cuando me entero por la prensa de supuestas frases que me dijeron y que ni yo sabía», contestó Daniela Aránguiz mediante las historias de su Instagram, con relación al tema que fue pauta obligada en los paneles de farándula.

Así ocurrió en Zona de Estrellas, donde el matrimonio de Jorge Valdivia y la ex chica Mekano fue tema de conversación. Especialmente por parte de Adriana Barrientos, quien es cercana a Daniela Aránguiz y que además, entregó un detalle no menor: según ella, ya no viven juntos.

La bomba farandulera de Adriana Barrientos

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues en el espacio de Zona Latina entregaron un nuevo motivo del fin de la relación. Este ya no sería que le pidió un «tiempo» a Daniela Aránguiz, sino que Jorge Valdivia habría sido infiel.

«La relación terminó y no ahora, lo que ocurrió es que no hay vuelta atrás, la relación estaría quebrada», señaló Manu González

Por su parte, Adriana Barrientos no paró y aseguró que Daniela Aránguiz se aburrió de «recibir al Mago a las cinco de la mañana». Incluso, contó que «la semana pasada Jorge Valdivia intentó entrar a la casa y vecinos lo vieron salir llorando», agregó la panelista de Zona de Estrellas, junto con aclarar que ellos no están separados, sino que distanciados.

Incluso, según rescató Corazón, la modelo de 42 años entregó una información que involucraría a La Roja y a la ex chica Mekano. «… compañeros de selección de Jorge Valdivia están llamando a Daniela Aránguiz para salir a carretear», reveló Adriana Barrientos.