La reacción de Gala Caldirola tras nueva vinculación a un futbolista

Gala Caldirola ha sido vinculada a hombres ligados a la pelotita muchas veces. Después de su quiebre con Mauricio Isla, una danza de nombres han salido desde la farándula. A Juan Pablo Gómez, Mauricio Pinilla y Juan Martín Lucero, se sumó un nuevo futbolista.

Así lo indicó el Portal Infama, quienes aseguraron Gala Caldirola lleva meses junto a «Pinigol». Y que además, la «pareja» fue vista durante el fin de semana pasada junto al exfutbolista, Nicolás Peric, y su mujer.

Pero no contentos con entregar esa información, soltaron un nuevo nombre. Se trataría de Diego Alvarado, futbolista de Deportes Melipilla. Él sería el nuevo futbolista ligado a Gala Caldirola, que no dejó muy contenta a la ex chica reality y menos a su entorno.

La férrea defensa a Gala Caldirola tras nuevas especulaciones

Después de los nuevos rumores ligados a la española, fue su amigo, Christian Millar, quien utilizó las redes sociales para defender a la modelo de una nueva «información falsa».

«Con respecto a esta publicación, quiero aclarar lo siguiente: las personas involucradas son mis amigos y estuvieron en mi cumple (video) cada uno por separados», comenzó diciendo junto con etiquetar en la publicación a las personas mencionadas.

Del mismo modo, Millar lamentó la nueva situación por la que está pasando Gala Caldirola. «Da una pena enorme que te lleguen este tipo de publicaciones con tanta maldad por detrás, con tan poco tino, cero nivel periodístico y de muy bajo cahuín barato», complementó el chiquillo mediante su red social.

Para cerrar su réplica ante la copucha amorosa que afectó a Gala Caldirola, Millar señaló: «Les pido disculpas a mis amigos por verse envueltos en este tipo de lumpen periodístico que creía estaba obsoleto de nuestra cultura, cómo ven hay para todo… esta página @infama.cl MIENTE!», remató.

Por su parte, la modelo española compartió la publicación realizada por su Millar en su cuenta personal y dijo: «Ay amigo… Las mentiras tienen las patas cortas, tiempo al tiempo, yo mejor sonrío y sigo siendo feliz y honesta», expresó Gala Caldirola antes de borrar la publicación, según señaló Corazón.