Esta sería la razón por la que no se confirma el «romance» de Gala Caldirola y Pinilla

Mauricio Pinilla se ha convertido en uno de los blancos principales de farandulandia durante las últimas semanas. Y entre los diversos temas que se le asocian, se encuentra el supuesto romance con Gala Caldirola que después de semanas especulaciones, no se ha confirmado.

Cabe señalar que hace un par de semanas, se dijo que «Pinigol» pasó la noche con la española. Esta información la entregó Sergio Rojas, quien recibió su respuesta por parte de la modelo.

«No sé por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama, preocúpate de lo que pasa en la tuya mejor», lanzó la ex chica reality en aquel momento, junto con ratificar su soltería y la «fijación» que tendría la farándula con asociarla con distintos hombres.

Sin embargo, no contento con ello, Sergio Rojas volvió a arremeter semanas más tarde. Todo a través de su programa online, «Qué te lo Digo», donde entregó la supuesta razón por la que ambos no confirmarían su romance.

¿Gala Caldirola tiene miedo?

Fue a través de Me Late, donde el tema de conversación que se tomó el panel, fue la relación de Gala y Pinilla.

«Yo entiendo que es porque ella tiene miedo de lo que Gissella pudiese llegar a hacer… eso es lo que Gala Caldirola le ha comentado a sus cercanos», inició diciendo Sergio Rojas en el programa de TV+.

Junto con ello, el periodista de espectáculos también añadió: «Por miedo a las reacciones que puede tomar o incentivar Gissella Gallardo en su contra. Esa es la información que a mí me llega», complementó Rojas.

No junto con ello, el comunicador cerró sus argumentos, reviviendo otra especulación de farandulandia que involucró a un ex rostro de TVN. «Imagínate que Gissella le echa la culpa incluso a Karen Doggenweiler… Que Karen habría sido la consejera de Mauricio en señalarle que dejara el matrimonio porque era parte de una relación tóxica… Si ella culpa a Karen, o al equipo de Buen Finde, es porque no entiende nada», detalló Sergio Rojas tal como consignó Corazón.