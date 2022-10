«Estoy completamente asexuada»: La supuesta conversación que «probaría» la infidelidad de Camilo Zicavo

Denise Rosenthal vuelve a Chile después de semanas en Miami, trabajando su nuevo álbum. Y junto con ella, una serie de especulaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante Camilo Zicavo, esposo de la artista nacional.

Este rumor se comenzó a divulgar en redes sociales. Especialmente, a través de la red del pajarillo azul donde todos se preguntaban sobre el origen de la acusación al vocalista de banda «Plumas». Sin embargo, no había ninguna foto, video o registro alguno que fundamentara la especulación.

Incluso, todos los dardos lanzados a Camilo Zicavo se fueron diluyendo durante la última jornada, tras una reciente publicación de Denise Rosenthal camino a Chile. La voz de «Agua Segura» subió una foto de su pasaporte y de su anillo de compromiso con los siguientes mensajes: «Ahora sí que si nos fuimos. Gracias Miami».

Sin embargo, pese a que todas las especulaciones comenzaban a diluirse, a través de las redes se viralizó una supuesta conversación de Camilo Zicavo, quien actualmente mantiene su cuenta de Instagram cerrada.

El chat de Camilo Zicavo que aviva el fuego en redes sociales

A través de una foto, publicada por la cuenta Biitchpostingcl, y de la que no hay confirmación de su procedencia, el esposo de Denise Rosenthal le habría preguntado a una persona desconocida «si estaba haciendo cardio». Mientras que la otra persona contestó de forma negativa, con un emoji de risa.

Del mismo modo, tras la presunta consulta de Camilo Zicavo, la otra persona habría escrito «no tengo a nadie para hacer ese cardio».

En esa misma línea, el ex Moral Distraída después habría planteado que a la otra persona «seguro no le falta con quien (hacer cardio), y que también se puede realizar en solitario.

Asimismo, para cerrar el chat que no se sabe si es real, la otra persona habría rematado con dos curiosos mensajes. «Creo que ya estoy totalmente asexuada» y «no, no me falta, pero son tan pavos algunos».

Cabe señalar que al momento de la publicación de esta nota, ni Denise Rosenthal ni tampoco Camilo Zicavo, se han pronunciado sobre la serie de especulaciones.