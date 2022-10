Daniela Aránguiz se refiere a los rumores de quiebre con Jorge Valdivia

Según fuentes ligadas a la farándula chilena, la relación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia no estaría pasando por un buen momento. Incluso, se habló de que el «Mago» le habría dicho una frase que acabó con el matrimonio. Sin embargo, la ex chica Mekano alzó la voz y terminó con todos los rumores.

Asimismo, después de todos los rumores de quiebre, fue Sergio Rojas quien lanzó la primicia que sobre aquella supuesta frase. «Daniela, me quiero tomar un tiempo… Sabes qué, me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar», señaló el periodista mediante el espacio online, «Qué te lo Digo».

Esta insinuación, según el periodista de espectáculos, no habría caído bien en Daniela Aránguiz. Asimismo, la influencer le habría pedido al «Mago» que dejara la casa, yéndose a vivir momentáneamente con su madre.

La respuesta pública de Daniela Aránguiz

Sin lugar a dudas, después de que la información de Sergio Rojas salió a la luz, farandulandia estalló. Esta información no habría demorado en llegar a los oídos de Daniela Aránguiz, quien no se guardó nada y se descargó mediante sus historias de Instagram.

«Mi cara cuando me entero por la prensa de supuestas frases que me dijeron y que ni yo sabía», escribió la ex chica Mekano en su perfil, entre un par de emojis de risa. Esta declaración fue acompañada con una frase más que categórica por parte de la influencer. «Qué manera de inventar», cerró Aránguiz en su mensaje, que fue de la mano de un postal «selfie» de la misma ex Discípulo del Chef con gafas de sol.

Cabe señalar que el rumor del quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia no es reciente. Ya que la periodista Cecilia Gutiérrez fue la primera en referirse al tema a mediados de septiembre. Incluso, ya había adelantado que el «Mago» tendría «ida y venidas» desde el hogar de su progenitora.

«Los vecinos me cuentan y me dicen ‘oye el Mago se está quedando en la casa de los papás, la mamá sale a abrirle el portón en las mañanas, en la tarde cuando llega, se está quedando acá, lo echaron de la casa. Ahora están distanciados, no sé mañana», expresó la panelista de Zona de Estrellas hace un par de semanas, según consignó Corazón.