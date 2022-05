«Llámenme soa»: Denise Rosenthal comparte fotitos de su boda con Camilo Zicavo

Tal como te contamos en Radio Activa, la pareja de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo se casaron solo hace un par de semanas. La ceremomia fue privada, familiar y finalmente realizada después de ser postergada por la pandemia.

Hasta fines de marzo solo sabíamos que la pareja que se había casado de forma discreta, después de que se filtrara una foto de ellos. Y no fue hasta un par de días después que la cantante compartió unas postales de la pareja en su luna de miel.

Ahora y un par de semanas después, la interprete de «Agua Segura» publicó una serie de fotos del día de su matrimonio. Además de realizar un especial agradecimiento a sus fanáticos.

La «soa» Denise

«Me casé. Y fue un hermoso sueño. Llámenme Soa Niss… No, mentira, hahaha, no es necesario!!», dijo Denise Rosenthal de entrada con emojis de risa, mediante la publicación que alcanzó más de 180 mil me gusta.

La cantante fue fiel a su estilo y tiró la talla con seguidores. Seguido de un reconocimiento a todos quienes siguen su carrera, tras respetar la privacidad de la unión y su momento especial con su marido.

«Gracias por respetar nuestros tiempos, espacio e intimidad, sé que muchos querían saber un poquito más de este ritual de amorcito. Soy eternamente agradecida», complementó la artista de 31 años a través de su reciente publicación en la red social.

Este «regalito»de la cantante a sus seguidores, se llenó de miles de comentarios llenos de piropos y muestras de cariño para Denise Rosenthal. Y entre ellos obviamente no podía faltar el esposo, el también cantante Camilo Zicavo.

«Te amo mi soa», expresó junto con un tierno emoji de corazón siguiendo la pauta de las más de 1.300 reacciones.

Mira a continuación el resto de las postales publicadas: