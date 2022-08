«Lo quise cuando no era nadie»: La Rancherita responde a feo comentario de su romance con Arturo Vidal

La Rancherita ha dado que hablar durante los últimos días por diversas situaciones, tanto por temas del corazón como por una «funa» de una persona conocida.

Hace solo unos días se dio a conocer que Carolina Molina supuestamente no había pagado una deuda y que debido a eso, estaban vendiendo premios que le pertenecían. Por lo que ella anunció que tomaría acciones legales.

Sin embargo, ahora la cantante volvió a la palestra por otro tema. Este incluye a nada más ni nada menos que a Arturo Vidal, con quien tuvo un romance en el pasado.

La respuesta a un desubicado comentario

«Vidal te paseó, me contó todo», comentó un ciberocioso entre risas y en una de las publicaciones de La Rancherita, quien tomó su red social y respondió con un video de tres minutos exactos.

«Bueno amigo, te voy a contestar. Antiguo, fome, pero igual te voy a responder. Sí, a lo mejor si me paseó, puedo asumirlo con franqueza», comenzó diciendo Carolina Molina en respuesta al innecesario comentario.

Asimismo, la chiquilla continuó diciendo «si te refieres a que me paseó porque yo lo quise, de corazón, muchísimo. No sé si enamorada, pero lo quise harto, y lo quise cuando no era nadie», agregó la cantante.

La Rancherita aclaró que ella quiso al «King» cuando recién estaba dando sus primeros pasos en el fútbol, antes de los millones y la fama. «Lo quise cuando era un jugador más, un cabro chico, simpático, amoroso, detallista», complementó la chiquilla aclarando su vínculo con el futbolista, asegurando que ella decidió terminar su romance con Arturo Vidal.

El motivo del quiebre con Arturo Vidal

Asimismo, Carolina Molina reveló que una de las razones del quiebre, fue cuando el «King» fue a pedirle permiso a los padres de la artista, para llevársela a Alemania (tras su fichaje por el Bayer Leverkusen).

«La verdad es que cometió el error, para mí un gran error, de decirme que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música», detalló La Rancherita sobre uno de los grandes motivos de su quiebre amoroso con Vidal.

Para finalizar su respuesta, La Rancherita aseguró que también hubo otras razones del fin de la relación, incluso más graves; pero que no las iba a revelar después de tanto tiempo.

«Pero sí, te asumo, a lo mejor me paseó un ratito, pero te digo me dejó de pasear cuando yo decidí no estar con él y decidí seguir con mis sueños», cerró Carolina Molina haciendo alusión a su pasión por la música y que nunca ha sido una «mantenida» de nadie.