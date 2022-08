TikTok de turista criticando la Plaza de Armas se hace viral: «es triste»

Sin duda, una de los puntos más reconocidos de todo Santiago es la Plaza de Armas. Y es que el punto 0 de todas las direcciones de la ciudad capitalina siempre es usada como un punto de referencia al momento de ubicarnos por el centro de la comunica homónima.

Aun así, muchos saben que Plaza de Armas tampoco es el punto más seguro del Gran Santiago. Un hecho que un bloguero holandés dejó más que claro con un TikTok que se hizo bastante viral, en donde comenta la situación actual del centro de la capital.

Se trata de Tom Grond, quien lleva más de 9 años viajando a través de diferentes países. Todo, «sin quedarse en un lugar más de 2 a 3 semanas«, según afirma el mismo europeo.

«Mi pasión por inspirar a otras personas a viajar por el mundo se convirtió en un estilo de vida. Convertirme en un nómada digital a través de este blog fue un sueño hecho realidad«, afirma Grond, según reportó La Cuarta.

Las críticas a la Plaza de Armas

Con más de 200 mil seguidores en TikTok, su comentario por la Plaza de Armas no pasó desapercibido. Todo, quedó en evidencia porque en uno de sus últimos videos estaba visitando el centro de Santiago; y más específicamente, cerca de la icónica catedral.

Y si bien en un comienzo el Grond aseguró que el lugar era hermoso por su arquitectura, luego lanzó un ácido comentario sobre quienes se quedan en Plaza de Armas. «Hay un contraste muy genial, creo que aquí hay una catedral y un edificio supermoderno al lado y la oficina de correo, es hermoso«.

«Hay un montón de inmigrantes aquí, lo que también es triste«, agregó sin pelos en la lengua en su TikTok.

Según reportó La Cuarta, algunas de las respuestas que obtuvo fueron: “Santiago Centro es un desastre completo, el estallido, la pandemia y el comercio ilegal lo liquidaron, y la sensación es que no se hace nada”; “Chile ya no es lo que fue, se nos está muriendo”; y “Me sorprende que siga con el celular jajajaja, ya no es lo que era”.