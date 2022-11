Backstreet Boys en Chile: ¿Cuándo y dónde será el concierto?

Durante las últimas llegó una noticia totalmente inesperada para los fanáticos de la música anglo de los noventa. Pues hace muy poco se dio a conocer que Backstreet Boys, la reconocida boyband a nivel mundial, volverá a Chile durante inicios del próximo año, para reencontrarse con sus fanáticos y fanáticas.

Así lo informó la productora DG Medios, los encargados de traer de regreso a la agrupación nacida en Orlando, Florida (Estados Unidos) en 1993. La cita con Backstreet Boys será en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el próximo 1 de febrero de 2023. Este concierto se llevará a cabo en el marco de su nueva gira mundial denominada DNA World Tour. Este es el mismo nombre del álbum homónimo lanzado en el año 2019.

Recordemos que Backstreet Boys vinieron solamente hace cuatro años a nuestro país en tres fechas, previo a la pandemia. Una de ellas fue en el Festival de Viña del Mar durante la jornada del 28 de febrero de 2019. Mientras que los fans también tuvieron la oportunidad de verlo en Santiago en dos ocasiones, el 4 y 5 de marzo en el Estadio de Bicentenario de La Florida.

En el caso de la venta de entradas, la preventa se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a las 11.00 horas de forma exclusiva para Clientes Entel y socios de tarjeta Scotia, según pudo constatar Rock & Pop. Mientras que la venta general se realizará el siguiente jueves 10 de noviembre a las 11.00 horas, a través de la página web de Ticketmaster.

Por ahora no hay información sobre los precios oficiales para el regreso de Backstreet Boys a Chile. En esa misma línea recordemos que tal como mencionemos, el álbum DNA en 2019 motivó su gira mundial; pero la boyband tuvo que suspender la mayoría de sus fechas por la pandemia del Coronavirus.

I want it that way 🎶🥰 @backstreetboys vuelve a Chile con el #DNAWorldTour 🤩❤️ pic.twitter.com/rKPSomz972

— DG Medios (@dgmedioschile) November 2, 2022