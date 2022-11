«Bellísima»: Kathy Orellana saca aplausos con drástico cambio de look

Kathy Orellana se lleva los focos y la preocupación del mundo de espectáculos por su alcoholismo, que actualmente se encuentra tratando con éxito. En esa misma línea, la cantante recibió la ayuda de nuestro querido Daniel Fuenzalida, mediante su centro de rehabilitación llamado «ContrAdicción».

Asimismo, según la chiquilla, el tratamiento ha ido viento en popa. Así lo confirmó después de desaparecer un par de días en redes sociales y regresar con todo a la vida pública.

«Yo sé que he estado muy desaparecida de mis redes sociales, por motivos de salud estuve hospitalizada. Sí, es cierto», explicó en aquella ocasión junto con agradecer el cariño de sus seguidores y previo al sorprender en redes sociales con un nuevo cambio en su persona.

Pues Kathy Orellana sacó aplausos entre los fieles cibernautas que siguen su contenido, con un nuevo y radical cambio de look que mostró a través de su cuenta de Instagram.

El nuevo tinte de cabello de Kathy Orellana

La artista nacional no solo demostró que ha dejado atrás sus problemas con el alcohol, ya que ahora también su antiguo color de pelo quedó en el pasado. La ex Rojo sorprendió al mostrar su cabello de una fuerte tonalidad roja, cambiando su antiguo pelo de color castaño con puntas rubias.

«Como pueden ver, me hice el cambio de look. Le achuntó una sola persona, colorina. Dicen que los colorines dan suerte», inició la cantante en un video, además de añadir: «que melena más linda. Qué color. Me da actitud, yo siento que si», continuó diciendo la artista chilena.

Pero el anuncio no se quedó solamente en lo anterior, ya que anunció que su nuevo show se llamará «Resiliencia» y también aprovechó la instancia para agradecer el apoyo de sus seres queridos: su hijo, sus padres y su pareja.

Por otro lado, la chiquilla se llenó de decenas de reacciones, donde muchos aplaudieron el nuevo color y otros criticaron el uso de filtros por parte de Kathy Orellana.

«Hermosa 🔥🔥»; «Tanto filtro no sera musschoooo😂😂»; «Sin filtro te vez mejor 😬te pareces al ken humano así»; «Dejen de criticar como si tuvieran la vida perfecta que gente»; «Tee pasaste para linda»; «Bellísima, las pelirrojas la llevamos», fueron algunas de las reacciones en el perfil de la cantante.