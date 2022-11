Betsy Camino vuelve a encender las redes con fotito a potope

Betsy Camino simplemente no para de dejar sin palabras a sus fieles seguidores de Instagram, plataforma donde supera los 286 mil internautas que revisan su contenido. En esa misma línea, la chiquilla suele compartir varias postales que dejan a todas y todos al borde de un infarto.

Esto volvió a ocurrir durante la última jornada, ya que la cubana subió la temperatura en su perfil personal. Esto mediante una coqueta postal que compartió a través de sus historias de Instagram, luciendo un pequeño traje de baño blanco.

Betsy Camino y la osada fotito que volvió a dejar la grande en redes

La ex Aquí se Baila no para de enamorar a los fieles internautas que ven todas sus publicaciones y quienes le dejan cientos de piropos. Sin embargo, en el reciente registro subido por Betsy Camino no se pudo observar la cantidad de corazones y mensajes que le enviaron sus seguidores por la foto que dejó en llamas las redes.

Tal como te mencionamos anteriormente, la chiquilla dejó la patá tras posar con un pequeño traje de baño en la red social de la camarita. Y, pese a que no se pudieron ver las reacciones en la plataforma, seguramente Betsy Camino se llenó de piropos. Esto debido a la fotito donde luce su trabajada retaguardia mientras observaba el mar.

Cabe destacar que este registro subido a las historias de su perfil, no fue acompañado con ningún mensaje, pero si con una canción llamada «Convénceme», sencillo de India Martinez junto con Marc Anthony.

Es así como la bailarina no se aburre de sorprender a sus fanáticos, quienes siguen su cuenta personal y también los están presentes en su Unlok. Esta es la plataforma de contenido para adultos donde los internautas pueden ver contenido de Betsy Camino más subido de tono. Esta es un espacio donde se tiene que pagar una suscripción para acceder a todos los registros.