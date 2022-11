Doctor Ugarte sobre la diferencia salarial entre médicos y profesores: «Es hora de perder algo»

Esta noche se llevará a cabo un nuevo capítulo de «Juego Textual». El espacio conducido por Sergio Lagos y protagonizado por ocho panelistas, llevará al límite a un nuevo destacado invitado: el doctor Sebastián Ugarte.

Junto con hablar de su infancia, de sus penurias para estudiar Medicina y de su experiencia con el huracán que lo sorprendió hace dos meses en Punta Cana, el médico intensivista y panelista del matinal «Tu día» presentará a su novia, a quien conoció en un avión de Puerto Montt a Santiago en 2019.

Una semana después de aquel vuelo, él la invitó a una cita, pero su falta de práctica le jugó una mala pasada. «Yo muy canchero, pero como me había separado el 2008, la invito al bar del hotel Hyatt. Y ella me dice ‘Pero el hotel Hyatt ya no existe'», contará, agregando que finalmente fueron a comer al restaurante de un mall.

Su vínculo con el arte y la posibilidad de ser ministro de Salud

Además, el médico revelará su vínculo con el mundo artístico, desde su padre, que actuó en la primera versión de «La pérgola de las flores», hasta su propio interés en la actuación y la literatura.

«Formábamos un grupo de teatro en el colegio con mi compañero Willy Semler. Yo escribía algunas obras loquísimas, pero ya estudiando Medicina no da para obras, a lo más da para hacer poemas», señalará y confesará que todavía le escribe poemas a su novia.

Consultado acerca del tema de los altos sueldos de los médicos, el doctor Ugarte será tajante.

«Mi pareja es profesora, y los profesores no siempre ganan razonablemente. Y ellos son la base de la educación de un país, yo soy médico porque tuve un profesor que me enseñó (…) Yo no digo que no ganen los doctores, pero las distancias no pueden ser como son, y si para que las distancias no sean tan grandes es necesario perder algo, es hora de perder algo», opinará.

Por otro lado, ante la pregunta de si le gustaría ser ministro de Salud, Ugarte sostendrá que no es algo que le interese por el momento. «Para administrar lo mismo, no. Chile necesita cambios muy importantes en el sistema de salud. Para estar cuatro años con la misma cosa, no. Pero si estás en una pandemia, donde hay que jugarse el todo por el todo, por supuesto», indicará el doctor Ugarte.