«Podemos orar por ti»: El duro recuerdo de Christian Ocaranza con la iglesia

Tras la invitación que recibió el ex chico Rojo, Christian Ocaranza, a un nuevo capítulo de La Divina Comida, el bailarín reveló una dura complicación que vivió con la iglesia católica.

El ganador de la segunda temporada de Rojo recordará el momento que se alejó del mundillo del espectáculo. En el cual justamente ingresó a un grupo cristiano. Sin embargo, al interior de éste hubo comentarios que lo terminaron por desilusionar.

“Me decían ‘Christian podemos orar por ti, pero Dios no va a bendecir esta relación así’, entonces eso a mí me dolió mucho y me alejó mucho, me hizo cambiar mi forma de ser, cuestionarme si estaba bien que yo fuera gay o no, tanto de esa manera que fui a la búsqueda de cambiar esto”, revelará de acuerdo a un adelanto donde tuvo acceso BioBioChile por la nueva aparición del Ocaranza.

¿Que pasó con Christian Ocaranza?

“Tener que cuestionarte lo que tú eres yo creo que nadie debiese pasar por eso, yo le dije mamá ‘si yo puedo tomar una pastillita para cambiar, yo me la tomo mamá, pero no puedo, no siento eso”, contará en el espacio que se transmitirá del nuevo capítulo de la Divina Comida donde estará el bailarín.

“Yo tuve un momento que no fui apoyado por mi familia y a mi me dolió mucho, entonces fue fuerte, fue doloroso, y yo se lo expuse a mis papás y cuando yo se los pude exponer diciéndoles ‘papás saben que si ustedes no me aceptan vamos a perder esta relación tan hermosa que tenemos’ porque siempre ha sido una relación tan hermosa, pero aquí se quebraba algo y yo no podía seguir aceptando esto, yo no podía terminar casado, ni yéndome de misionero a otra parte, yo quería ser yo”, continuó diciendo Christian Ocaranza.

Emotivas palabras del ex chico Rojo

Por último, el bailarín también hablará sobre el año en el que contrajo matrimonio, el cual lamentablemente para él no tuvo un final feliz.

“Me casé una vez, estuve casado, yo creo que en un momento, finalmente nos separamos, yo me casé enamorado, en ningún momento sentí que me estaban convenciendo de algo, me dolió mucho”, terminó diciendo Christian Ocaranza, según reportó La Cuarta.