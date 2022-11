El duro mensaje de Paty Cofré tras el fin de las revistas: «El humor se está perdiendo»

Socios de la Parrilla tuvo un capítulo especial durante la noche del pasado jueves. Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta (sin Pedro Ruminot) recibieron a dos conocidos rostros de la pantalla chica chilena: Mauricio Flores y Paty Cofré.

Los artistas invitados hablaron del show que tienen en conjunto llamado «Súper-Heroes sin HD» y también sobre otros temas como el humor en Chile. En este punto, se desarrolló un emotivo momento, después de que Pancho Saavedra le preguntara a Paty Cofré sobre sus años mozos arriba del escenario.

La ex vedette del Bim Bam Bum, con la voz quebrada, dijo: «el humor se está perdiendo. Sobran dedos de la mano para contar cuántos humoristas quedan. Cuántos actores y actrices que hagan reír al público, porque por Dios que necesita risa la gente en estos momentos», señaló.

«Estoy de luto, porque se terminó todo ese humor maravilloso, con artistas que lo daban todo para que el público gozara con sus dichos y sus chistes. Siento que la risa te sana el alma. Hacer reír cuesta», agregó la invitada mediante unas sinceras palabras.

En «Socios de la parrilla» hicieron un sentido homenaje, con las palabras de Paty Cofré, a humoristas que se hicieron conocidos en las revistas del Bim Bam Bum, y que luego pasaron a programas de televisión como «Sábado gigante», «Éxito» y «Venga conmigo» de Canal 13, «El festival de la una» de TVN, hasta llegar a «Morandé con compañía», de Mega. La comediante recordó a Chicho Azúa, Guillermo Bruce, Daniel Vilches, Ernesto Ruiz «El tufo» y Gilberto Guzmán «El fatiga», entre otros.

El humor desde la mirada de Mauricio Flores

En la mesa de los «socios» más famosos de Chile, conversaron más sobre el humor. En ese contexto, Mauricio Flores mencionó que «el humor no es considerado un acto cultural», a lo que Pancho añadió que grandes figuras han comentado que es muy difícil hacer humor. «El humor no está reconocido, incluso está mal mirado. No es teatro, es humor (con ironía), como si fuese un género menor. Y eso es un error conceptual muy grande», manifestó el animador de Canal 13.

Mauricio declaró que «en el rubro del teatro, los mismos actores segregan al que hace comedia. A un actor que hace humor, no lo llaman para una película, a no ser que sea un film de humor. El que se mete al rubro del humor, incluso en las áreas dramáticas, no lo llaman para hacer teleseries porque está haciendo humor», reveló el comediante nacional.