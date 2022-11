The Weeknd en Chile: ¿cuándo, dónde y cómo comprar entradas?

Los fanáticos chilenos de The Weeknd ya no tendrá que esperar más un anuncio relacionado con su artista favorito, pues el canadiense llegará a Chile durante el próximo año. La cita con sus fans nacional es el 15 de octubre de 2023 en el Bicentenario La Florida.

Asimismo, la voz de «Blinding Lights» comenzará su gira titulada «After Hours Til Dawn Tour», el próximo sábado 10 de junio de 2023 en Manchester, Reino Unido, en el Etihad Stadium. Después de este recital, el reconocido cantante tendrá paradas por Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Irlanda, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, República Checa y Polonia.

Después de estas paradas, The Weeknd llegará a Latinoamérica el próximo 29 de septiembre en México, para después pasar por Colombia, Brasil, Argentina, para cerrar finalmente en Chile.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas y cuáles son sus precios?

Cabe destacar que según informó DG Medios, productora que trae a The Weeknd a nuestro país, la preventa para el show del artista canadiense será exclusiva para clientes Entel y/o Scotia, y comenzará el 6 de diciembre a las 11.00 horas, a través del sistema de Ticketmaster.

Mientras que la venta general estará disponible desde el 8 de diciembre a las 11.01 horas, mediante el sitio web antes mencionado. A continuación te dejamos el detalle de los valores de las entradas incluido el cargo por servicio).

Movilidad Reducida: $49.215

Galería: $49.215

Cancha General Scotia: $63.690

Andes: $102.290

Cancha Entel Pacífico: $116.765

Cancha Entel Andes: $116.765

Pacífico Sur Triton: $145.715

Pacífico Centro: $179.490

Pit Pacífico: $285.640

Pit Andes: $285.640

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd de 2020 (su exitoso sencillo «Blinding Lights» fue nombrado la nueva canción número 1 del Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 «The Twist»), así como su álbum aclamado por la crítica Dawn FM, que fue lanzado en enero de 2022. Esto además de la canción homónima del disco, «Save Your Tears» , «In Your Eyes», entre otras.