Carlos Díaz y el complejo con su cuerpo que lo llevó a operarse: «A los cuatro años dejé de usar poleras»

Último lunes del año y se viene algo imperdible de cada semana mediante las pantallas de Canal 13. En esta ocasión, será el actor Carlos Díaz quien dirá presente en el nuevo episodio de Juego Textual.

El intérprete nacional conocido por teleseries como «Amor a domicilio», «Tentación», «Amanda» y «Verdades ocultas» recordará el inicio de su romance con su esposa, la también actriz Camila Videla. Esto ocurrió mientras grababan «Adrenalina» hace 26 años, diciendo que el pololeo influyó en sus personajes.

«Pablo (Illanes), que escribía la teleserie mientras la grabábamos, supo que estábamos pololeando y empezó a escribir una historia paralela de nosotros», recordará el actor.

Luego, se referirá a sus múltiples manías, que van desde no poder ver una puerta abierta hasta no aguantar el desorden. «Yo tengo claro que estar conmigo no es fácil, soy neurótico, maniático, me gusta mi espacio, mi soledad, mis cosas, no me gusta que me cuestionen. A mí me gusta el orden, que todo se vea ordenado», explicará Carlos Díaz.

Carlos Díaz y el punto de vista crítico sobre su cuerpo

Adicionalmente, se confesará sobre su infancia, cuando tuvo siempre mucho complejo con su cuerpo al sentirse gordo. «A los cuatro años dejé de usar poleras, shorts y todo. Sólo usaba camisa abrochada hasta arriba, muy parecido al personaje que hice en ‘Amor a domicilio’, que me sirvió de cierre de un ciclo», relatará el intérprete nacional.

Sólo en su adolescencia, tras operarse de una diverticulosis, la situación cambió un poco. «Después de la operación, me sentí con el cuerpo más flaco, y al salir de la clínica me sentí mucho más empoderado. A los 13 años me abrí el primer botón, y después empecé a usar polera, pero manga larga», contará Carlos Díaz, añadiendo que sólo a los 17 años se atrevió a andar con polera manga corta.