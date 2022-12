El nuevo descargo de Karen Bejarano en redes: «Mi ego no está a la mier…»

Karen Bejarano y Daniela Aránguiz se han encargado de encender las redes sociales con cada palo que se mandan, tanto en la pantalla chica como mediante sus cuentas de Instagram, y recientemente no fue la excepción.

La ganadora de la tercera edición de El Discípulo del Chef volvió a lanzarse en su perfil. Esto mediante una postal relacionada con su signo zodiacal y con la imagen de Lionel Messi cargando la Copa del Mundo.

«Premio a la mejor jugada del año por haber sido él mismo en todo momento, sin importarle la opinión de los demás», decía la publicación que compartió Karen Bejarano, y que acompañó con un mensaje adicional.

«Mi ego no está a la mi… como dicen las malas lenguas. Solo soy yo en todo momento. Sé lo que soy, sé lo que valgo y sé poner límites cariño», lanzó la cantante en las historias de su Instagram.

El mensaje que respondió Karen Bejarano nuevamente en redes

Recordemos que fue hace solo un par de días cuando Daniela Aránguiz, en medio del impacto de su conflicto con Anita Alvarado, aseguró que Karen Bejarano tuvo un affaire con Gary Medel.

«Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola», indicó la ex chica Mekano, mediante su rol de panelista de Zona de Estrellas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la ex pareja de Jorge Valdivia se lanzó sin filtro contra la ex Discípulo del Chef: «ahora no… estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…», remató la chiquilla que fue desmentida por la misma famosilla a la que estaba atacando.

Con la imaginación que tienen algunas personas, deberían dedicarse a escribir ficción de vez de inventar we…», respondió la cantante, negando tajantemente la «revelación» de Daniela Aránguiz.