La profunda reflexión de Laura de la Fuente tras la separación de sus padres

Laura de la Fuente dejó la grande hace un par de días, después de publicar unas fotitos de su graduación junto a sus dos padres. Sin embargo, tras las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Angelica Castro y Cristián de la Fuente, la chiquilla sorprendió con unas nuevas declaraciones.

Fue en el marco del lanzamiento de una marca en el mall Parque Arauco, donde la joven conversó con ADN Radio respecto al complejo 2022 que tuvo que vivir. Recordemos que la chiquilla fue baleada en una pierna tras ser victima de una encerrona y también sufrió el impacto de la infidelidad de su padre.

La profunda reflexión de Laura de la Fuente sobre su difícil año

«Me siento bastante fuerte. Me costó este año mucho, sobre todo físicamente. Toda la rehabilitación después de lo que pasó», comenzó diciendo la chiquilla al medio antes mencionado.

Del mismo modo, Laura de la Fuente continuó diciendo: «siento que termino este año más fuerte. Al final es darse cuenta que uno no debe dejarse caer. Tratar de ver lo bueno de todos los minutos», agregó la joven en lo emocional.

En esa misma línea, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente añadió: «desde que yo me hice pública, mis papás me hicieron entender que la gente que me sigue no me conoce. Entonces, si van a opinar algo de mí, es entender que no me conocen, que no hay que llevarlo a lo personal», complementó.

En cuanto al quiebre de sus padres, la chiquilla entregó una visión bastante madura de la situación. «Son problemas entre dos personas», señaló.

Mientras que en conversación con el medio Tiempo X, Laura de la Fuente también expresó: «para mí son mis papás. Mi visión va a ser como mi mamá y como mi papá, sería algo que al final lo verán ellos y nadie más, ni siquiera yo debo estar muy involucrada», dijo la joven entendiendo completamente que es algo que sus padres tienen que resolver como pareja.