La profunda reflexión de Laura de la Fuente sobre su difícil año

Laura, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, sin lugar a dudas no la ha tenido fácil en este 2022. La chiquilla sufrió un impacto de bala en una de sus piernas tras una encerrona y su familia ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas por la infidelidad de su papá. Es por eso que la chiquilla, a falta de poco más de un mes de que acabe el presente año, realizó una profunda reflexión en su perfil de Instagram.

La joven activó su cuenta a través de una caja de preguntas abierta en sus historias de Instagram. Asimismo, mediante esta plataforma, Laura de la Fuente animó a sus seguidores a interactuar con ella junto con una foto de ella cuando era muy pequeña.

Laura de la Fuente y su potente reflexión sobre su complejo año

«¿Qué piensas de este 2022?», fue la primera consulta que recibió la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro a través de su plataforma. Laura no dudó en contestar e hizo un resumen sobre lo que ella había estado pensando recientemente sobre ese mismo tema.

«Que buena pregunta», dijo primera la chiquilla entre junto una breve carcajada y agregó: «la verdad que he estado reflexionando harto sobre este año, y me pasa que siento que no ha sido un año fácil en lo personal», confesó la joven en primera instancia.

De igual modo, Laura continuó con sus palabras haciendo un análisis positivo de todo lo que le ha pasado últimamente. «Pero encuentro que no hay malas experiencias, sino que son experiencias que uno tiene muy cerca en la línea del tiempo, para poder ver en qué nos ayuda a crecer, esta experiencia, o a darnos cuenta de algo», señaló.

Laura de la Fuente cerró su reflexión agradeciendo todo lo que le ha ocurrido, porque así fue como se dio cuenta de las personas que han estado con ella en los malos momentos.

Recordemos que durante las últimas semanas se habló mucho sobre la chiquilla, por la inminente supuesta separación de sus padres y su acercamiento a Cristián de la Fuente, después de todas las especulaciones que salieron a la luz, tras el caso de infidelidad del actor.