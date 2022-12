Naya Fácil envía duro mensaje a Gabriel Boric tras orden de arresto en su contra

En capítulos anteriores de las aventuras de Naya Fácil, te hemos contado que la chiquilla se encuentra en un gran tete tras desnudarse en una iglesia de Caldera en 2019.

Sin embargo, la influencer no desaprovechó la oportunidad para referirse a la máxima autoridad de Chile: el Presidente Gabriel Boric. Naya Fácil se dirigió al mandatario para cobrarle la campaña que le hizo en las últimas predicciones presidenciales.

«Presidente Boric, usted no hará nada al respecto, o sea para qué hice esa campaña. Así son, en las malas nadie está», lanzó Naya Fácil a través de las historias de su Instagram, dirigiéndose directamente al jefe de Estado.

¡Corre Naya, Corre!

«Mucha gente me ha estado diciendo ‘pero Naya entrégate, entrégate’ y la cosa», reveló la influencer en una de las tantas historias subidas en su cuenta de Instagram, con relación a su estado actual de «prófuga» de la justicia.

En esa misma línea, la chiquilla afirmó: «no me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme la otra cuestión (audiencia) que tengo en Caldera, entonces no puedo, que voy a hacer yo ahí encerrada, no puedo y en estas fechas», detalló Naya Fácil.

La conocida influencer siguió sincerándose en su perfil de Instagram, en el que se sinceró por todo lo que está pasando.

«No me creo las cosas que me están pasando, jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. Entonces yo no puedo dar mi ubicación, nada ahora, de verdad que tengo que andar oculta porque no puedo chiquillos, no puedo», señaló Naya Fácil.

Además, la chiquilla también escribió en la publicación de la plataforma: «no puedo entregarme, si voy me van a dejar encerrada meses hasta que se reprograme, esta es una pesadilla», expresó, según consignó Corazón.