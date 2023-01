La sincera reflexión de los humoristas de Viña 2023

Este martes el matinal «Buenos Días a Todos» compartieron un reportaje, donde una periodista del espacio converso con los comediantes que se presentarán en el Festival de Viña 2023.

Daniel Alcaíno (Yerko Puchento), Belenaza, Laila Roth, Fabrizio Copano, Rodrigo Villegas y Pamela Leiva aprovecharon el espacio para contar sobre su miedos, anhelos y sus proyecciones en la Quinta Vergara.

Yerko Puchento

El popular personaje televisivo llegará a Viña por primera vez.

«Muy contento de que se haya cumplido este deseo, este sueño. Es una prueba de fuego, pero también es una invitación a la cual llegamos y accedemos con mucha alegría. Y con mucha confianza también en el trabajo que hemos hecho en estos 21 años con este personaje», inició.

«Y donde queremos llegar obviamente con lo mejor para que nos vaya bien. Porque yo creo que nadie quiere que le vaya mal en Viña. Así que eso, es un desafío. Pero creo las ganas son más que el miedo», finalizó.

Belenaza

Belén Mora contó que se encuentra nerviosa, ansiosa y feliz. La comediante expreso que lo único que desea es subirse al escenario para posteriormente ir a dormir y llorar. «Obvio que después me voy a tomar una piscola a lo africano», comentó.

«Voy a repasar a varios… de TVN. Va a haber un repaso por ahí, unos chistecitos para unos personajillos. No a la Yamila. Amiga, tú sabes que jamás diría nada de ti (…) Espero no quedar en blanco, así que voy a entrar a lo maldito, así gritando, ¡eh Viña!», finalizó.

Laila Roth

La carta extranjera será Laila, comediante argentina. «Me contactó gente que no trabajaba para el festival, sino que… Me pasaron tu número, me lo estaban pidiendo de tal lugar, ¿se los puedo pasar?. Primero hablé eso, cómo que era gente que no era del festival en sí», inició.

«El miedo me paralizaba. Primero me hizo pensar que: no. Y después dije: para, voy a escuchar la propuesta. Me puse a ver muchos videos de cómicos y humoristas que habían estado en Viña. Vi a los que les fue bien y a los que les fue mal. Y bueno, no es tan grave tampoco», finalizó.

Fabrizio Copano

No hay primera sin segunda, Fabrizio Copano, regresará con su rutina. «Primero es gracioso, porque yo fui con Rodrigo Villegas. Así que en realidad él es mi cábala. Es mi cábala ir con Rodrigo Villegas a Viña. Pero hasta morir ir el mismo año que él», bromeó ante su visita en Viña 2023.

«Siempre es un desafío. O sea, uno va cambiando, Chile también cambia, la sociedad cambia. Han pasado tantas cosas en los últimos tres años que yo creo que todos queremos ir a ese escenario a también volver encontrarnos con la gente», finalizó.

Rodrigo Villegas

«Estoy haciendo ayuno de una hora entre comida. O sea, como, ayuno una hora y como de nuevo. Me ha ayudado bastante, fíjate (…) Yo me nutro por el cariño de la calle. Yo ando en la calle, me saco fotos, converso con la gente. Ahí está el verdadero pulso de tu trabajo», partió comentando sobre su próximo paso por Viña 2023.

Pamela Leiva

«Estoy contenta, porque ya poder contarlo, el estar con ustedes acá hablando, hace que se haga realidad. Sentirlo cerquita. Yo siempre digo: hasta que no me digan no voy a creer. Entonces, es como estar viviendo un sueño», manifestó la comediante.