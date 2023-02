Adele se conmovió en pleno concierto por emotiva acción de un fanático

Adele, es una de las más reconocidas voces de la música pop a nivel mundial. Su voz a enamorado a millones de personas y conecta con sus fanáticos a través de los diversos conciertos que realizara por el mundo.

La cantante, volvió el 2021 con su disco «30» tras 6 años de pausa. En ese contexto, la artista regresó a los escenarios con su gira «Weeknds With Adele» y en uno de sus últimas presentaciones, ocurrió algo que la conmovió.

El emotivo momento

Un señor mayor, mientras Adele cantaba, mostraba en el público por su celular una foto de su esposa fallecida. Lamentablemente, la cantante no se percató en el momento.

No obstante, después de que se terminó el concierto, la artista inglesa reflexionó sobre lo que pasó e inmediatamente se le salieron los lágrimas.

«Cuando camino entre la audiencia desearía que vean lo que yo veo… había un hombre ahí ¿creo que aún sigue ahí?, pero en sus manos tenía la foto de su esposa», empezó confesando la artista.

«Creo que ella no está aquí y realmente lo siento mucho. También me siento mal porque no lo noté cuando me estaba enseñando, lo siento mucho», agregó la cantante.

«Él está ahí. ¿Pueden verlo alzando su teléfono? Creo que es su esposa la que está en su celular y creo que ella no está aquí. Realmente me conmovió», finalizó.

A través de un video viralizado por TikTok, la reacción de los seguidores de Adele, no se hicieron esperar.

«TE AMO CON TODO MI CORAZÓN ADELE», «Lloro con ella🥹 que hermosa mujer 🥰 nunca podré verte en un concierto me es imposible», «soy adele, lloró por desconocidos y conocidos 🥰🥺 comadre somos» y «Eres muy especial! Pocas personas logran lo que tú. Espero, algún día, ir a uno de tus conciertos», fueron algunos de los comentarios.

