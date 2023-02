«Me gusta como me quedó»: Naya Fácil respondió a las críticas de su increíble cambio

A través de su cuenta de Instagram, la influencer, Naya Fácil se lanzó contra quienes la criticaron por su increíble cambio de look.

La chiquilla dejó a todos con la boca abierta luego, de lucir unas grandes trenzas de color rubio que llamaron la atención de sus seguidores. Sin embargo no a todos les gustó, por ende la «Nayita» salió a responder a quienes no les pareció el llamativo cambio de la conocida influencer chilena.

Naya Fácil responde las críticas

“Yo comencé a revisar Twitter de ahora en adelante y veo que la mayoría me pela en Twitter, y hue.. a mi me gusta como me quedó el look. De verdad que sí, no pueden ser porque es algo que a mi me gusta”, comenzó diciendo señalando Naya Fácil a través de su Instagram.

“Además que no me gustan las trenzas delgaditas porque todas se hacen las trenzas delgaditas y una debe marcar la diferencia. Las chicas (de la peluquería) me la ofrecieron. Pero literal que niña que yo veo tiene esas trenzas, yo quería unas más distintas que el resto”, continuó diciendo.

«Todos critican, ‘ay, pero cómo anda con eso»

En ese contexto, la chiquilla habló sobre lo que debió pasar, para realizarse un nuevo look. “¿Saben cuál es el problema del chileno? El chileno piensa que porque todas las demás niñas andan con lo mismo se ve bien, y nadie anda con estas trenzas”, precisó la influencer sobre las críticas en su contra.

“Todos critican, ‘ay, pero cómo anda con eso, mira como se ve’. Lo mismo que alguna niña que se atreva a usar un vestido más cortito o un short a mitad de cachete, dicen ‘ay, cómo anda así’. Hue.. aprendan a respetar chiquillos, aprendan a abrir sus mentes”, terminó diciendo Naya Fácil, según lo consignado por Corazón.cl.