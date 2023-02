«Me pongo los pantalones»: La dura autocrítica de Pailita tras sus dichos contra el Gobierno

Recientemente, uno de los puntos que llamó más la atención en las redes sociales en cuanto a los recientes incendios que están afectando tanto a Ñuble como a Biobío, fueron los comentarios del artista nacional Pailita.

El mismo, criticó duramente al presidente Gabriel Boric y al Gobierno nacional, motivo por el cual muchos de sus seguidores se fueron en su contra.

El mea culpa del cantante nacional

A través de su Instagram oficial, el artista volvió a referirse al tema posterior a lo que fueron sus polémicos dichos. Los mismos, fueron directamente en contra del ya mencionado Gabriel Boric y del Gobierno, a quienes, incluso, etiquetó en la respectiva historia.

«Hagan alguna weaaaa se está quemando todoooo», fueron las palabras que escribió el mismo, previo a eliminar dichas historias.

Como se mencionó anteriormente, todo esto terminó por hacer que el mismo Pailita sufriera una ola de críticas en las redes sociales.

Sin embargo, el artista decidió hacer una transmisión a través de su mismo perfil, en donde habló en profundidad sobre el tema. «No la pensé en el momento. Pero igual mucha gente me empezó a funar por esas historias, tratándome mal, de que era facho», expresó en un principio.

Posteriormente, siguió con sus dichos. «Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien, yo no soy facho para que me anden diciendo así», aclaró.

Finalmente, afrontó el problema. «Quizás la cag… en haber subido esas historias, la vendí, le dije al Presidente, que no había llegado allá, de que por qué no saca a los milicos, la gente siempre lo ve todo a su manera».

Bajo el mismo punto centrado en los militares, agregó más detalles. «Yo dije que tenían que sacar a los milicos porque antes de responderle a él yo vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que les prestaran servicios, para evacuar a la gente de las casas. Yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera», sentenció, según lo consignado por Publimetro.