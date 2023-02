«Te someten a una agonía televisiva»: José Antonio Neme responde tras el palo de Tonka Tomicic

Durante la jornada de este martes 7 de febrero, el periodista nacional José Antonio Neme respondió ante los recientes dichos de Tonka Tomicic, quien le mandó una potente palito luego de la acusación que el mismo hizo en contra de Canal 13.

Esta se centró en que el mismo realizaba una especie de maltrato mediático y que no habría un gran apoyo por parte de su equipo por el momento que la misma se encuentra viviendo tras el Caso Relojes VIP.

La respuesta de Neme

Como mencionamos en un principio, los dichos de José Antonio Neme llevaron a que la misma Tonka Tomicic respondiera, expresando que realmente no existía un maltrato como tal por parte de los medios en cuanto al Caso Relojes VIP. «Hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo», expresó en un principio la misma Tonka.

Posteriormente agregó otro punto acerca de las declaraciones de Neme. «Entiendo que el mensaje viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo», cerró la misma.

Ante este palito, durante la ya mencionada jornada de este 7 de febrero, el ya mencionado periodista expresó su punto sobre aquello.

«Yo no hablo de maltrato mediático por el caso joyas. Yo creo que si a ti te someten a una agonía televisiva y luego levantan un programa que es el que escoge Tonka para hacer sus descargos. Porque nuestros queridos animadores, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, no estarían ahí si no se hubiera terminado el Bienvenidos», expresó en un principio el mismo.

Ante esto, continuó hablando más a fondo sobre el tema. «Si Mega va a terminar con Mucho Gusto que me despida hoy, pero que no me haga venir ocho meses más, porque es un maltrato. Si eso no es maltrato que me digan qué es», continuó.

Finalmente concluyó con un potente palito para el Canal 13. «Conduce este matinal ocho meses con un comunicado de prensa de Canal 13 sentenciando de muerte el programa, para que después venga Tu Día donde José Luis y Priscilla le preguntan sobre ese maltrato. Si a mí me van a sacar, no me dejen agonizando seis meses en pantalla», concluyó el mismo, según consignó Concierto.