¿Campanas de boda?: JP Cretton anunció posibilidades de casarse con Pamela Díaz

Anoche, Jean Philippe Cretton, asistió al más reciente episodio de «Buenas Noches a Todos». En ese sentido, el animador, reveló cómo inicio su relación con Pamela Díaz.

De hecho, contó, que en el principio de la relación, las personas le comentaban que era muy distintos para estar juntos. Claramente, aquellos dichos, no fueron relevantes para los tortolitos.

Posteriormente, Eduardo Fuentes, no se contuvo y preguntó si habría posibilidades de que «La Fiera» y JP Cretton, den el sí en el altar.

Las declaraciones de Jean Philippe

«Es la primera vez en mi vida que me lo planteo como una opción. Siempre me ha resultado especialmente compleja la idea de lo eterno. Yo sé que hoy en día los matrimonios pueden fallar, pero igual involucra un compromiso que dice relación con algo que va mucho más allá», inició.

«Y como yo soy medio cuadrado pa’ mis cosas, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo no lo hago pensando en que me voy a separar en dos años más», explicó el animador de «Podemos Hablar».

«Esta sensación de abordar una aventura, un camino, que es prácticamente un contrato para siempre, con todo lo que vaya pasando, es una idea que a mí me genera mucho…no sé si susto, pero tal vez inseguridad, ¿seré yo capaz de poder sobrellevar una situación así toda mi vida? ¿Será capaz la otra persona de amarme toda la vida a mi con todas las cosas que yo tengo también? Esos son los cuestionamientos que me surgen», reflexionó sobre la relación con Pamela Díaz.

«Por eso siempre la idea del matrimonio me ha quedado muy grande, me genera un monstruo muy gigante de abordar, pero no te voy mentir que es primera vez que yo sí digo que quizás sería un bonito camino hacerlo, pero siento que todavía falta algunas cosas», declaró.

«Pero yo creo que tácitamente los dos entendemos que todavía falta un camino por recorrer. Yo creo que la sensación de querer casarse viene con toda una espalda de solidez en distintos aspectos de la vida. Cuando uno habla de casarse, al menos para mí, no es solo: oh, estoy enamorado. Hay hijos, hay compromisos incluso que van desde lo material hasta lo espiritual que tienen que ir en comunión, y creo que todavía nos falta cerrar algunas llaves», finalizó sobre la posibilidad de llegar al altar con Pamela Díaz.

